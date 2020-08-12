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Ankara Haberleri: Atlı polisler görev başında

ANKARA HABERLERİ

Atlı polisler görev başında

AA
12.08.2020 - 00:27 |Son Güncelleme :

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta ana caddeler olmak üzere ilçenin yaya ve trafik yoğunluğu fazla olan bölgelerinde temizlik, maske ve mesafe kurallarını denetledi.

AA

Polis arabalarından temizlik, maske ve mesafe kurallarının önemine ilişkin anonslar yapıldı. Kızılay Güvenpark'taki uygulamada ise atlı polisler de görev aldı. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Atlı polisler görev başında hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Ağustos 2020 tarihinde saat 00 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Atlı polisler görev başında haberi güncellenecektir.

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