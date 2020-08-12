Atlı polisler görev başında

Polis arabalarından temizlik, maske ve mesafe kurallarının önemine ilişkin anonslar yapıldı. Kızılay Güvenpark'taki uygulamada ise atlı polisler de görev aldı.
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