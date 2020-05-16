Atlı polisler görev başında

Ankara'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. 5 buçuk milyon nüfuslu Ankara’nın en yoğun meydanları Kızılay ve Ulus ile cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.





Polis ekipleri yollarda denetim gerçekleştirdi. Sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol eden ekipler, yasağı ihlal edenler hakkında işlem yaptı. Bu arada atlı polisler de sokağa çıkma kısıtlamalarında ilk defa Kızılay Meydanı'nda görev alarak denetimlere katıldı.

Öte yandan sokak ve caddelerde belediye ekipleri tarafından dezenfekte işlemleri ile bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.