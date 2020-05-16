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Ankara Haberleri: Atlı polisler görev başında

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Atlı polisler görev başında

Hürriyet Haber
16.05.2020 - 18:28 |Son Güncelleme :

Ankara’da atlı polisler de sokağa çıkma kısıtlamalarında ilk defa Kızılay Meydanı’nda görev alarak denetimlere katıldı.

Hürriyet Haber

Ankara'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. 5 buçuk milyon nüfuslu Ankara’nın en yoğun meydanları Kızılay ve Ulus ile cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Atlı polisler görev başında

Polis ekipleri yollarda denetim gerçekleştirdi. Sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol eden ekipler, yasağı ihlal edenler hakkında işlem yaptı. Bu arada atlı polisler de sokağa çıkma kısıtlamalarında ilk defa Kızılay Meydanı'nda görev alarak denetimlere katıldı.

Atlı polisler görev başında

Öte yandan sokak ve caddelerde belediye ekipleri tarafından dezenfekte işlemleri ile bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Atlı polisler görev başında hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Mayıs 2020 tarihinde saat 18 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Atlı polisler görev başında haberi güncellenecektir.

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