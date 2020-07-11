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Ankara Haberleri: Ateş adamların suyla mücadelesi

ANKARA HABERLERİ

Ateş adamların suyla mücadelesi

Sedat CENİKLİ
11.07.2020 - 00:02 |Son Güncelleme :

Ankara İtfaiyesi, yangında olduğu gibi su baskınıyla mücadelede de en önde yer aldı. Başkent’teki etkili yağışlar nedeniyle geçen ay yaşanan 3 bine yakın baskının bin 488’ine itfaiye müdahale etti. Ateş adamlar, bazı günler 36 saat esasına göre çalıştı.

Sedat CENİKLİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığı, geçen ay etkili olan yağışlar nedeniyle yaşanan su baskınlarına ilişkin raporunu yayınladı. Başkent’te mevsim normalleri üzerindeki ilk yağışın görüldüğü 29 Mayıs ile etkili sağanağın sona erdiği 19 Haziran tarihleri arasını kapsayan rapora göre, bu süre içinde kentte 3 bine yakın su baskını yaşandı. Bu olaylardan bin 488’ine İtfaiye Daire Başkanlığı, geri kalanına ise ABB’nin diğer birimleri müdahale etti. İtfaiyenin müdahale ettiği su baskını olaylarının en çok görüldüğü ilçe ise 650 baskınla Keçiören oldu. Baskınların 534’ü Yenimahalle, 75’i Altındağ, 73’ü Mamak, 61’i Çankaya, 32’si Sincan, 63’ü de diğer ilçelerde meydana geldi.

Ateş adamların suyla mücadelesi

YARISINDAN FAZLASI 1 GÜNDE YAŞANDI

Metrekareye yer yer 30 kilogram yağmurun düştüğü ve hayatın felç olduğu 11 Haziran için de raporda, ayrı bir parantez açıldı. Ankara İtfaiyesi’nin müdahale ettiği 29 Mayıs-19 Haziran dönemindeki bin 488 su baskınının 973’ü 11 Haziran’da yaşandı. İstirahatte bulunan personelin de acil koduyla göreve çağrıldığı gün ve ertesi gün 159 itfaiye aracı, 349 itfaiye personeli ve 72 yardımcı personelden oluşan ekipler 36 saat boyunca çalıştı. Dış birimlerden çağrılan 84 araç ve 144 personel de itfaiye erlerine yardım etti. Aciliyet sırasına göre önce vatandaşların ve diğer canlıların mahsur kaldığı araç, ikametgâh, iş yeri; daha sonra da kömürlük ve depo gibi yerlerde su çekme ve hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Ateş adamların suyla mücadelesi

EN AZ SEVİYEDE ZARAR GÖRME SAĞLANDI

Raporda önceki yıllardaki yaşanan su baskınlarının bölgesel analizine göre yağışlardan önce tedbirlerin alındığı da belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: “Hava tahmin göstergeleri dikkate alınarak alınan tedbirler ile mevsim normalleri üzerinde gerçekleşen yağışa rağmen vaka sayısı ve etki boyutları mümkün olduğunca kontrol altında tutulabilmiştir. Ankara ilinde geçmiş yıllarda meydana gelen su baskınlarının bölgesel analizi yapılarak, gerekli görülen noktalara yağmur başlamadan ekipler yönlendirilerek vatandaşların en az seviyede zarar görmesi sağlanmıştır.”

Ateş adamların suyla mücadelesi

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ateş adamların suyla mücadelesi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Temmuz 2020 tarihinde saat 00 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ateş adamların suyla mücadelesi haberi güncellenecektir.

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