‘Ateş adamlar’ın 2019 karnesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nca hazırlanan 2019 yılına ait rapora göre, Ankara İtfaiyesi geçen yıl 9 bin 250 yangına müdahale etti. Söndürülmeden atılan sigara izmariti ve kibrit yüzünden 4 bin 790 yangın çıktı. Öte yandan yangınların bin 341’i elektrik kontağından, 324’ü baca tutuşmasından, 298’i kasıtlı, 6 yangın da yıldırım çarpması sonucu meydana geldi. Ankara İtfaiyesi, açık veya kapalı çöp depolama alanlarında meydana gelen bin 288, konut ve iş yerlerinde çıkan bin 28, motorlu araçlarda 796, gecekondularda 343, bahçelik alanlarda ise 129 yangına daha müdahale etti. Tüm uyarılara rağmen asılsız ihbarlar geçen yıl da Ankara İtfaiyesi’ni meşgul etti. Asılsız ihbar sayısının 210 olarak yansıdığı raporda, bunun hem zaman kaybına hem de ağır sonuçlara neden olabileceğine dikkat çekildi.

8 BİN 658 KURTARMA FAALİYETİNE KATILDI

* Ankara İtfaiyesi, geçen yıl boyunca toplamda 8 bin 658 kurtarma faaliyetine katılarak araç içinde sıkışan yaralıları kurtardı.

* Ankara İtfaiyesi, geçen yıl 3 bin 177’si kedi, bin 29’u kuş, 596’sı köpek, 121 değişik türde toplam 5 bin 187 hayvanı kurtardı.

* Ankara İtfaiyesi, geçen yıl bin 652 su baskınında görev aldı. 155 kez kilitli kapı açtı, 526 olayda da asansörde mahsur kalanları kurtardı.