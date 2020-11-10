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Ankara Haberleri: Atatürk imkânsız denileni başardı

ANKARA HABERLERİ

Atatürk imkânsız denileni başardı

Hürriyet Haber
10.11.2020 - 15:00 |Son Güncelleme :

İlçe belediyeleri 10 Kasım nedeniyle düzenledikleri anma törenleriyle Ata'yı andılar. Yenimahalle Belediyesi önünde gerçekleşen törende, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Atatürk anıtına çelenk koydu.

Hürriyet Haber

Siren sesi ile saygı duruşuna geçildi ve İstiklal Marşı okundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sadece Türkiye’de değil tüm dünyada saygı duyulan ve rahmetle anılan bir lider olduğunu söyleyen Başkan Yaşar, “Bir lider düşünün ki ölümünün üzerinden 82 yıl geçmesine rağmen gösterdiği yoldan yürünsün ve saygı duyulsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, imkânsız denileni başardı, çağdaş bir ülke yarattı” dedi.

Atatürk imkânsız denileni başardı

FİKİRLERİ IŞIĞINDA DAHA İLERİYE

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde anma töreni düzenlendi. Saat 09.05’te saygı duruşuyla başlayan program, öğrenci şiirleri ve Atatürk’ün hayatını konu alan barkovizyon gösterisi ile devam etti. Tören, Mamak Halk Eğitimi Merkezi’nce sahnelenen Zeybek Halk Oyunu gösterisinin ardından Atatürk’ün en sevdiği şarkıların söylenmesi ile son buldu. Atatürk’ün arkasından kendisi gibi güçlü bir nesil bıraktığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Devlet ve millet olarak O’nun ‘En Büyük Eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere eserlerine sahip çıkıp; fikirleri ışığında el birliği ile çalışarak ülkemizi daha ileri seviyelere getireceğiz” dedi.

Atatürk imkânsız denileni başardı

O’NUN YOLUNDA YÜRÜYECEĞİZ

Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği anma töreninde, belediye binası önüne yerleştirilen Atatürk anıtının da açılışı yapıldı. Saygı duruşunda bulunan ve ardından İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okuyan ilçe sakinleri, Ata’sına saygısını ve minnetini bir kez daha gösterdi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Biz her zaman güçlü nehirler misali kalbimizin en derinliklerinde O’nu yaşatacağız. Ne mutlu bize ki Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz var. Yolumuz Atatürk’ün, Cumhuriyet’in, tam bağımsız Türkiye’nin yoludur. Biz Çankaya olarak bu yolda yürümeye sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.

Atatürk imkânsız denileni başardı

ŞİİRLER OKUYUP MARŞ SÖYLEDİLER

Cebeci Ortaokulu’nda düzenlenen törene Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ile birlikte katılan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “İlçemizin köklü okullarından olan Cebeci Ortaokulu’nda, öğrencilerimizin hazırlayıp sunduğu bu güzel programa katılmaktan dolayı çok mutlu oldum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz” dedi. Törende, öğrencilerin okuduğu şiirler ve söylediği marşlarla duygu dolu anlar yaşandı.

Atatürk imkânsız denileni başardı

SONSUZLUK KOREOGRAFİSİ

Keçiören Belediyesi, Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen anma programında, 150 belediye personeli tarafından Atatürk’ün doğum yılı olan 1881 ve sonsuzluk işaretinden oluşan koreografi sergilendi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve siyasi parti temsilcilerinin Atatürk büstüne çelenk bırakmasıyla başlayan program, 09.05’te saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Başkan Altınok, “Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk yedi düvele karşı mücadele vermiştir. Türk milleti küllerinden doğmuştur. Bugün eğer devletimiz varsa, ezanımız varsa, bayrağımız varsa önce Allah’a sonra Atatürk’e, silah arkadaşlarına, şehitlerimize, gazilerimize ve yiğitlerimize borçluyuz. Allah onlardan razı olsun“ dedi.

Atatürk imkânsız denileni başardı

SEVDİĞİ ŞARKILAR SESLENDİRİLDİ

Sincan Lale Konferans Salonu’nda düzenlenen törende, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz için saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler törende Atatürk’ün sevdiği türküleri ve şiirleri seslendirdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Atatürk imkânsız denileni başardı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Kasım 2020 tarihinde saat 15 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Atatürk imkânsız denileni başardı haberi güncellenecektir.

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