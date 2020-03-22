AŞTİ’ye termal kamera konuldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) koronavirüs taramasına başladı. AŞTİ’nin metro girişine yerleştirilen termal kamera sayesinde giriş yapan yolcuların ateşi kontrol ediliyor. Bilgisayar üstündeki yazılım sayesinde ateşi yüksek olan vatandaşlar için hem sesli hem de görsel uyarı veriliyor. Salgın önlemleri kapsamında terminale giriş-çıkış yapılan kapıların sayısı da azaltıldı. 7 kapıdan yapılan girişler, dünden itibaren tek kapıya indirildi.







SAĞLIK EKİPLERİNE YÖNLENDİRİLİYOR



AŞTİ’nin tüp geçit girişine yerleştirilen termal kamerada ateşi 37.3 dereceden yüksek çıkan vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından uyarılıyor ve özel kıyafetli görevliler maske vererek sağlık ekiplerine yönlendiriyor. Sağlık ekipleri de vatandaşları koronavirüs testi yapılmak üzere ambulansla Ankara Şehir Hastanesi’ne naklediyor.





