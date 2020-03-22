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Ankara Haberleri: AŞTİ’ye termal kamera konuldu

ANKARA HABERLERİ

AŞTİ’ye termal kamera konuldu

Mert Gökhan KOÇ
22.03.2020 - 10:13 |Son Güncelleme :

AŞTİ’ye giriş yapan yolcular koronavirüs önlemleri kapsamında termal kamerayla taranmaya başladı. Taramada ateşi yüksek çıkan yolcular sağlık ekipleri tarafından Ankara Şehir Hastanesi’ne yönlendiriliyor.

Mert Gökhan KOÇ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) koronavirüs taramasına başladı. AŞTİ’nin metro girişine yerleştirilen termal kamera sayesinde giriş yapan yolcuların ateşi kontrol ediliyor. Bilgisayar üstündeki yazılım sayesinde ateşi yüksek olan vatandaşlar için hem sesli hem de görsel uyarı veriliyor. Salgın önlemleri kapsamında terminale giriş-çıkış yapılan kapıların sayısı da azaltıldı. 7 kapıdan yapılan girişler, dünden itibaren tek kapıya indirildi. 

AŞTİ’ye termal kamera konuldu

SAĞLIK EKİPLERİNE YÖNLENDİRİLİYOR

AŞTİ’nin tüp geçit girişine yerleştirilen termal kamerada ateşi 37.3 dereceden yüksek çıkan vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından uyarılıyor ve özel kıyafetli görevliler maske vererek sağlık ekiplerine yönlendiriyor. Sağlık ekipleri de vatandaşları koronavirüs testi yapılmak üzere ambulansla Ankara Şehir Hastanesi’ne naklediyor. 


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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden AŞTİ’ye termal kamera konuldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Mart 2020 tarihinde saat 10 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça AŞTİ’ye termal kamera konuldu haberi güncellenecektir.

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