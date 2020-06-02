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Ankara Haberleri: AŞTİ’den ilk gün 600 sefer

ANKARA HABERLERİ

AŞTİ’den ilk gün 600 sefer

Sedat CENİKLİ
02.06.2020 - 09:39 |Son Güncelleme :

Normalleşme sürecinde atılan adımlar kapsamında şehir giriş-çıkışlarının açılması ve seyahat izninin kaldırılmasıyla birlikte Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) de hareketlilik başladı.

Sedat CENİKLİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle uzun süredir yüzde 5 kapasite ile hizmet veren seyahat firmalarının yüzü güldü. ‘Yeni normal’in ilk gününde AŞTİ’den, farklı şehirlere gitmek üzere 600’e yakın otobüs hareket etti. Bu rakamın, ek seferlerle birlikte birkaç güne bin 500’lere çıkmasını hedeflediklerini belirten Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği (AŞTİ-DER) Başkanı Mustafa Özbakır, şunları söyledi: “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve BUGSAŞ’ın almış olduğu önlemler sayesinde sağlık açısında şu an sıkıntılı bir durum yok. Terminal girişinde yolcuların ateşi ölçülüyor, maske uyarısı yapılıyor ve olmayana maske veriliyor. Yazıhanelerde sosyal mesafe kuralına dikkat ediliyor ve maskeyle çalışılıyor. Düzenli temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor. Bugün (dün) 600 civarı sefer ile çalışmaya başladı. Otobüslerdeki yolcu sayısı kısıtlaması nedeniyle firmaların koyacağı ek seferlerle birlikte bu rakamın, önümüzdeki günlerde bin 500’lere çıkmasını hedefliyoruz.”

AŞTİ’den ilk gün 600 sefer
AŞTİ girişinde yolcuların ateşi termal kameralar ve dijital termometrelerle ölçüldü. İçeride maskesiz dolaşılmaması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için sık sık anonslar yapıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden AŞTİ’den ilk gün 600 sefer hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Haziran 2020 tarihinde saat 09 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça AŞTİ’den ilk gün 600 sefer haberi güncellenecektir.

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