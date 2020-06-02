AŞTİ’den ilk gün 600 sefer

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle uzun süredir yüzde 5 kapasite ile hizmet veren seyahat firmalarının yüzü güldü. ‘Yeni normal’in ilk gününde AŞTİ’den, farklı şehirlere gitmek üzere 600’e yakın otobüs hareket etti. Bu rakamın, ek seferlerle birlikte birkaç güne bin 500’lere çıkmasını hedeflediklerini belirten Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği (AŞTİ-DER) Başkanı Mustafa Özbakır, şunları söyledi: “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve BUGSAŞ’ın almış olduğu önlemler sayesinde sağlık açısında şu an sıkıntılı bir durum yok. Terminal girişinde yolcuların ateşi ölçülüyor, maske uyarısı yapılıyor ve olmayana maske veriliyor. Yazıhanelerde sosyal mesafe kuralına dikkat ediliyor ve maskeyle çalışılıyor. Düzenli temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor. Bugün (dün) 600 civarı sefer ile çalışmaya başladı. Otobüslerdeki yolcu sayısı kısıtlaması nedeniyle firmaların koyacağı ek seferlerle birlikte bu rakamın, önümüzdeki günlerde bin 500’lere çıkmasını hedefliyoruz.”





AŞTİ girişinde yolcuların ateşi termal kameralar ve dijital termometrelerle ölçüldü. İçeride maskesiz dolaşılmaması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için sık sık anonslar yapıldı.