AŞTİ’de sigara içenlere ceza yağdı

Aranan şahısların yakalanması, bağırarak müşteri çekmeye çalışan çığırtkanların engellenmesi, sosyal mesafe ve maske kullanımı denetlenmesi için yapılan uygulamaya 400 polis katıldı. Otobüslerde olması gereken yolcu kapasitesini de kontrol eden ekipler kurallara uymayanlara müdahale etti. Şüpheli kişilerin üst ve valizlerini arayan, yolcu peronlarında kimlik denetimi yapan ekipler yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodlarını da inceledi. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde sigara içtiği için maskesini çene altına indiren ve yanlış kullananlar hakkında da cezai işlem uygulandı. Uygulamada çevreye rahatsızlık veren 57 kişiye toplamda 10 bin 659 TL, sigara içmek suretiyle maske takmadığı belirlenen 76 kişiye toplam 68 bin 709 TL, sosyal mesafe kuralına uymayanlara da toplam 22 bin 50 TL idari para cezası uygulandı.