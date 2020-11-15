Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >AŞTİ’de sigara içenlere ceza yağdı

Ankara Haberleri: AŞTİ’de sigara içenlere ceza yağdı

ANKARA HABERLERİ

AŞTİ’de sigara içenlere ceza yağdı

İrfan ÇALIŞKAN-İbrahim Berat YILMAZ-Bayram TÜRÜDÜ/İHA
15.11.2020 - 14:25 |Son Güncelleme :

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ), polis ekiplerince koronavirüs kurallarına yönelik denetim yapıldı.

İrfan ÇALIŞKAN-İbrahim Berat YILMAZ-Bayram TÜRÜDÜ/İHA

Aranan şahısların yakalanması, bağırarak müşteri çekmeye çalışan çığırtkanların engellenmesi, sosyal mesafe ve maske kullanımı denetlenmesi için yapılan uygulamaya 400 polis katıldı. Otobüslerde olması gereken yolcu kapasitesini de kontrol eden ekipler kurallara uymayanlara müdahale etti. Şüpheli kişilerin üst ve valizlerini arayan, yolcu peronlarında kimlik denetimi yapan ekipler yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodlarını da inceledi. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde sigara içtiği için maskesini çene altına indiren ve yanlış kullananlar hakkında da cezai işlem uygulandı. Uygulamada çevreye rahatsızlık veren 57 kişiye toplamda 10 bin 659 TL, sigara içmek suretiyle maske takmadığı belirlenen 76 kişiye toplam 68 bin 709 TL, sosyal mesafe kuralına uymayanlara da toplam 22 bin 50 TL idari para cezası uygulandı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden AŞTİ’de sigara içenlere ceza yağdı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Kasım 2020 tarihinde saat 14 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça AŞTİ’de sigara içenlere ceza yağdı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yerel haberler

COVID-19 gözlük kullanımını azalttı lens kullanımını artırdı

“Alo Anne Benim Ben” okurla buluştu

“Alo Anne Benim Ben” okurla buluştu

ATA’nın gelişi müzede canlanacak

ATA’nın gelişi müzede canlanacak

Kale çatlıyor sahip çıkalım

Kale çatlıyor sahip çıkalım

Personelimizin sağlığı en büyük sorumluluğumuz

Personelimizin sağlığı en büyük sorumluluğumuz

Çankaya’ya üç yeni park

Çankaya’ya üç yeni park

Kirlilik çiti yıktı

Kirlilik çiti yıktı

322 ağaç toprakla buluştu

322 ağaç toprakla buluştu

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

15 Kasım 2020, Pazar
  • İmsak
    06:00
  • Güneş
    07:27
  • Öğle
    12:38
  • İkindi
    15:16
  • Akşam
    17:40
  • Yatsı
    19:01
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.