Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >AŞTİ otoparkında temassız ödeme

Ankara Haberleri: AŞTİ otoparkında temassız ödeme

ANKARA HABERLERİ

AŞTİ otoparkında temassız ödeme

Hürriyet Haber
19.06.2020 - 00:23 |Son Güncelleme :

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) otoparklarında ‘elektronik plaka tanıma sistemi’ne geçildi.

Hürriyet Haber

Sistem ile araçlara bilet kesme işlemi uygulanmadan, bariyersiz şekilde hızlı bir geçiş sağlanacak. Otopark girişlerinde araç plakaları sistem tarafından okunan araç sahipleri, otoparktan çıkış yaparken de aynı şekilde plakalarının sistemde görüntülenmesi ile ücretlerini ödeyebilecek. Temassız ödeme sistemi kullanılabilen gişeler ile vatandaşlar araç içerisinden inmeden otopark kullanım ücretini ödeyebilecek. Otoparkta ilk 45 dakika ücretsiz uygulaması devam ediyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden AŞTİ otoparkında temassız ödeme hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Haziran 2020 tarihinde saat 00 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça AŞTİ otoparkında temassız ödeme haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Amacımız süreci en az hasarla atlatmak

Amacımız süreci en az hasarla atlatmak

Denetimler arttırıldı

Denetimler arttırıldı

Bağdat Caddesi’nde altyapı çalışması

Bağdat Caddesi’nde altyapı çalışması

Çubuk turşusunda pandemi bereketi

Çubuk turşusunda pandemi bereketi

Güvencemiz Gençler

Güvencemiz Gençler

Rakip düşünmeden hedefe koşacağız

Rakip düşünmeden hedefe koşacağız

Sosyal mesafeli nikâh merasimi

Sosyal mesafeli nikâh merasimi

Kaplar parlamaya başladı

Kaplar parlamaya başladı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

19 Haziran 2020, Cuma
  • İmsak
    03:17
  • Güneş
    05:13
  • Öğle
    12:55
  • İkindi
    16:53
  • Akşam
    20:27
  • Yatsı
    22:14
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.