AŞTİ otoparkında temassız ödeme

Sistem ile araçlara bilet kesme işlemi uygulanmadan, bariyersiz şekilde hızlı bir geçiş sağlanacak. Otopark girişlerinde araç plakaları sistem tarafından okunan araç sahipleri, otoparktan çıkış yaparken de aynı şekilde plakalarının sistemde görüntülenmesi ile ücretlerini ödeyebilecek. Temassız ödeme sistemi kullanılabilen gişeler ile vatandaşlar araç içerisinden inmeden otopark kullanım ücretini ödeyebilecek. Otoparkta ilk 45 dakika ücretsiz uygulaması devam ediyor.