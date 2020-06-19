Sistem ile araçlara bilet kesme işlemi uygulanmadan, bariyersiz şekilde hızlı bir geçiş sağlanacak. Otopark girişlerinde araç plakaları sistem tarafından okunan araç sahipleri, otoparktan çıkış yaparken de aynı şekilde plakalarının sistemde görüntülenmesi ile ücretlerini ödeyebilecek. Temassız ödeme sistemi kullanılabilen gişeler ile vatandaşlar araç içerisinden inmeden otopark kullanım ücretini ödeyebilecek. Otoparkta ilk 45 dakika ücretsiz uygulaması devam ediyor.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden AŞTİ otoparkında temassız ödeme hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Haziran 2020 tarihinde saat 00 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça AŞTİ otoparkında temassız ödeme haberi güncellenecektir.