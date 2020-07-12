ASKİ’ye 472 milyon borçlanma yetkisi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirilen ABB Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantısının üçüncü oturumunda, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği ASKİ’nin 350 milyon TL’lik borçlanma talebi ile ASKİ’nin 360 milyon TL’lik borçlanma talebi görüşüldü. Meclis iki maddeyi birleştirerek ele aldı. AK Parti ve MHP, Gölbaşı ve Polatlı başta olmak üzere su ve altyapı ile ilgili 12 projenin yapılması için istenen kredi talebine 472 milyon TL’lik borçlanma teklifinde bulundu. Teklif tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. Borçlanma talebi görüşülürken zaman zaman Meclis’te gruplar arasında tansiyon yine yükseldi.

BÜTÇEYİ KULLANABİLİR YİNE DE BORÇ İSTİYOR

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın her Meclis öncesi borçlanma talebi getirdiğini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, “10 milyar olan bütçenin hepsini tek başına sayın başkanın harcama yetkisi var. Aslında hepsini kullanabilir ama yine de borç istemeye geliyor” eleştirisinde bulundu. 15 ayda bütçeye ek 1 milyar ilave paranın borçlanma ile kullanılmasına onay verdiklerine dikkat çeken Köse, özetle şöyle konuştu: “11’nci ayda 350 milyon ASKİ kredisine onay vermedik çünkü o tarihte belediye kasasında yaklaşık 500 milyon TL’ye yakın bir para olduğu söylenmişti. ‘Kasada para var’ söyleminize inanarak biz de dedik ki ‘Madem paranız var niye kredi kullanıyorsunuz, elinizdeki parayı kullanın, boştan yere borçlanmayın.’ Bizler Cumhur İttifakı olarak halka hizmet olarak yansıyacağına inandığımız her kredi başvurusunda onay verdik. Projelerde kullanılmak üzere talep edilen 360 milyon ve yürütmeyi durdurma kararı verilen 350 milyon yerine ASKİ’nin bütçesinde 472 milyon borçlanmaya onay veriyoruz. Bu kararın öncelikle Polatlı ve Gölbaşı halkı olmak üzere tüm Ankaralılara hayırlı olmasını diliyorum.”

OY BİRLİĞİYLE ERTELEDİK ‘RET ÇIKTI’ DEDİNİZ

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ASKİ’nin borçlanması konusunu sürekli siyasi olarak kullandığına dikkat çeken MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ise “Bu konuyu o kadar çok siyaseten kullandınız ki kamuoyunu da çok yanlış bilgilendirdiniz” dedi. Ilıkan özetle şunları söyledi: “Burada bütün parti grupları olarak, siz dahil bu vatandaşın alın terine sahip çıkmakla mükellefiz. Bu yüzden öncelikle ‘Öz kaynaklarınızla yapın’ diye sizi uyarmamız, size önermemiz gayet doğaldır. Siz ‘Siyaseten kullanmak istemiyorum’ diye ifade ettiniz. Bu konuyu o kadar çok siyaseten kullandınız ki kamuoyunu da çok yanlış bilgilendirdiniz. 9 Mart tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin de, İYİ Parti’nin de, AK Parti’nin de, MHP’nin de içinde bulunduğu bütün parti gruplarının oy birliğiyle bu karar komisyonda görüşülmek üzere ertelendi. Fakat metrolara, otobüslere, kamusal alanlara astığınız afişlerde MHP ve AK Parti tarafından ertelendiğini söyleyip ‘Erteleme sizin sağlığınız’ diye ifadeleriniz var. Sağlık ertelendiyse oy birliğiyle ertelenmiş. Ertelenen maddeye kendi belediyenizin sitesinden ‘Ret kararı çıktı’ dediniz. Olağanüstü bizi toplayabilirdiniz ama toplamadınız. Bundan sonra inşallah bu siyasi hırslarımız uğruna birbirimizi böyle toplumda karalamaya çalışma çabası içerisinde olmayız. Biz de bu kredi yetkisinin verilmesini destekliyoruz.”

TEK SEFERDE İHALE YAPILACAK

AK Parti ve MHP’nin eleştirilerine salı günü faaliyet raporu görüşmelerinde ayrıntılı olarak yanıt vereceğini belirten ABB Başkanı Mansur Yavaş ise şunları söyledi: “Öncelikle bu rakamın çok daha üzerinde mal olacak bir şekilde ASKİ Genel Müdürü’ne talimat veriyorum. Buradan alacağımız krediye bağlıydı. Parça parça mı yapalım yoksa tek seferde mi yapalım diye benden haber bekliyordu. Gölbaşı ve OSTİM’den gelen hattın acilen yapılması gerekiyor. Sadece onların maliyeti 1 milyara yakın. Gölbaşı 6 ayda yapılıyor. Polatlı’da ihaleyi tek seferde yaparsak 2 ya da 2.5 yılda yapılabileceğini söylediler. Tek seferde ihale yapılması için talimatı vereceğim ve bir an evvel Polatlı’daki su problemini de bitireceğiz.” Yavaş ayrıca sosyal medyadan ihaleyi de Polatlı’da düzenleyecekleri bilgisini verdi. Meclis’te ilk gün tartışma konusu olan yüksek su faturalarıyla ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu’nun inceleme yapması da oy birliğiyle kararlaştırıldı.