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Ankara Haberleri: ASKİ’den yerli dezenfektan

ANKARA HABERLERİ

ASKİ’den yerli dezenfektan

Hürriyet Haber
25.03.2020 - 09:55 |Son Güncelleme :

ASKİ Genel Müdürlüğü kendi kaynaklarıyla, dezenfektan üretimine başladı. Litre maliyeti 83 kuruş olan dezenfektan; belediye otobüsleri, camiler ve atık su arıtma tesislerinin dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılmaya başlandı.

Hürriyet Haber

ASKİ Su Arıtma Dairesi Başkanı Nuri Kali, Pursaklar ve İvedik Su Arıtma tesislerinde, Çankırı tuzu ile suyun elektrik enerjisiyle elektrolizi kullanılarak üretilen dezenfektanın, litre maliyetinin piyasa koşullarına göre 30 kat daha ucuz olduğunu söyledi. Kali, “Piyasada litresi 30 liraya kadar satılan dezenfektanın bize maliyeti 83 kuruşa geliyor. Bir haftada 8 ton ürettik. İhtiyaç halinde günlük 140 tona kadar çıkabiliriz” dedi.

İLÇE BELEDİYELERİNE TEMİN EDEBİLİRİZ

ASKİ’nin ürettiği dezenfektan ürününün ilk etapta EGO otobüsleri ve camilerin temizliğinde kullanıldığını söyleyen Kali, dezenfektanın Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, EGO ve Yenimahalle Belediyesi’ne verildiğini ifade etti. Kali, dezenfektanı, ihtiyaç halinde diğer ilçe belediyelerine de temin edebilecekleri bilgisini paylaştı.

MAHALLEDE TEYAKKUZ

Keçiören Belediyesi temizlik ekipleri, 700 personeliyle ilçedeki mahallelerde temizlik ve dezenfekte çalışması yürütüyor. Bu kapsamda, Kuşcağız Mahallesi’ne giden 80 personel ve 25 araçlık temizlik ekibi, 8 cadde ve 122 sokakta detaylı temizlik çalışması yaptı.

ASKİ’den yerli dezenfektan

TEDBİRLER ARTTIRILDI

Çankaya Belediyesi de, hizmet binası içinde tedbirlerini arttırdı. Tüm personele maske ile eldiven dağıtıldı, personele ateş ölçümü yapıldı, katlarda en az 4 noktaya ve asansör önlerine dezenfektan yerleştirildi. İlçede taksi durakları da dahil birçok nokta yıkanarak dezenfekte edildi.

ASKİ’den yerli dezenfektan

DOLMUŞLAR İLAÇLANDI

Altındağ’da koronavirüse karşı tedbirler kapsamında, belediyenin dezenfeksiyon ekipleri, dolmuşları ilaçladı.

ASKİ’den yerli dezenfektan

MOBİL İSTASYONLA ÜCRETSİZ HİZMET

Kahramankazan Belediyesi, kurduğu mobil araç dezenfeksiyon istasyonu ile vatandaşların araçlarını dezenfekte ediyor. Salı hariç diğer günler hizmet veren istasyona başvuran vatandaşlar ücretsiz yararlanabiliyor.

ASKİ’den yerli dezenfektan

BAŞTAN AŞAĞI SOLÜSYONLU YIKAMA

Çamlıdere Belediyesi de ilçe merkezindeki ana caddeler başta olmak üzere ara sokaklar ve yolları özel solüsyonla iki günde bir yıkıyor. Başkan Hazım Caner Can, “Çamlıdere’de tedbirlerimizi alıyoruz, vatandaşlarımızı uyarıyoruz. İlçe merkezi ve köylerde de dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Murat YILMAZ

ASKİ’den yerli dezenfektan

10 BİN EVE DAĞITILDI

Akyurt Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 bin eve el dezenfektanı dağıttı.

KÖPÜKLÜ SUYLA TEMİZLENDİ

Pursaklarda belediye ekipleri, cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkayarak, ardından dezenfekte ediyor. Birçok nokta da ilaçlanıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ASKİ’den yerli dezenfektan hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Mart 2020 tarihinde saat 09 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ASKİ’den yerli dezenfektan haberi güncellenecektir.

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