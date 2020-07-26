ASKİ’den ödeme noktası uyarısı

ASKİ, dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını isteyerek; ‘onlineislem.aski.gov.tr’ adresi ile anlaşmalı bankalar ve kioksların dışında başka hiçbir firma ve kurumla ödeme anlaşmasının bulunmadığını bildirdi. ASKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya ve resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Son günlerde, ASKİ’ ye ait su faturalarının tahsil edildiğine dair art niyetli kişilerce açılmış sahte hesapların olduğu yönünde şikâyetler almış bulunmaktayız. ASKİ Genel Müdürlüğü’nün anlaşmalı bankalar ile sosyal medya hesaplarında belirtilen noktaların dışında herhangi bir ödeme yeri bulunmamaktadır. Bu nedenle tamamen sizleri dolandırmak üzere açılmış bu siteler üzerinden herhangi bir ödeme yapılmaması konusunda dikkatli olunması gerekmektedir. Kurum olarak söz konusu siteler ve kişiler hakkında gerekli mercilere başvurarak, yasal işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Siz değerli abonelerimizin de mağdur olmaması için yukarıda belirttiğimiz ödeme noktaları dışında internet üzerinden ödeme yapmamanızı önemle rica ederiz.”