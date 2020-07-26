Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >ASKİ’den ödeme noktası uyarısı

Ankara Haberleri: ASKİ’den ödeme noktası uyarısı

ANKARA HABERLERİ

ASKİ’den ödeme noktası uyarısı

Hürriyet Haber
26.07.2020 - 22:16 |Son Güncelleme :

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, bazı internet siteleri üzerinden sahte fatura ödeme noktaları oluşturulduğu yönünde gelen ihbarlar üzerine Başkentli aboneleri uyardı.

Hürriyet Haber

ASKİ, dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını isteyerek; ‘onlineislem.aski.gov.tr’ adresi ile anlaşmalı bankalar ve kioksların dışında başka hiçbir firma ve kurumla ödeme anlaşmasının bulunmadığını bildirdi. ASKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya ve resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Son günlerde, ASKİ’ ye ait su faturalarının tahsil edildiğine dair art niyetli kişilerce açılmış sahte hesapların olduğu yönünde şikâyetler almış bulunmaktayız. ASKİ Genel Müdürlüğü’nün anlaşmalı bankalar ile sosyal medya hesaplarında belirtilen noktaların dışında herhangi bir ödeme yeri bulunmamaktadır. Bu nedenle tamamen sizleri dolandırmak üzere açılmış bu siteler üzerinden herhangi bir ödeme yapılmaması konusunda dikkatli olunması gerekmektedir. Kurum olarak söz konusu siteler ve kişiler hakkında gerekli mercilere başvurarak, yasal işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Siz değerli abonelerimizin de mağdur olmaması için yukarıda belirttiğimiz ödeme noktaları dışında internet üzerinden ödeme yapmamanızı önemle rica ederiz.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ASKİ’den ödeme noktası uyarısı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Temmuz 2020 tarihinde saat 22 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ASKİ’den ödeme noktası uyarısı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

‘Dönüşüm’üme ortak ediyorum

‘Dönüşüm’üme ortak ediyorum

Başkan Oğuz ziyaret etti

Başkan Oğuz ziyaret etti

Elmadağ’da park çalışması

Elmadağ’da park çalışması

ASKİ broşürle bilgilendiriyor

ASKİ broşürle bilgilendiriyor

Siteler mobilyaları internette satılacak

Siteler mobilyaları internette satılacak

Eylül ayında hizmete giriyor

Eylül ayında hizmete giriyor

İhtiyacı olana ‘Afiyet Ver’

İhtiyacı olana ‘Afiyet Ver’

Altındağ’da yaz okulu zamanı

Altındağ’da yaz okulu zamanı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

27 Temmuz 2020, Pazartesi
  • İmsak
    03:52
  • Güneş
    05:36
  • Öğle
    13:00
  • İkindi
    16:54
  • Akşam
    20:15
  • Yatsı
    21:51
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.