ASKİ’den borçlulara yapılandırma imkânı

Aboneler, ödenmemiş su, atık su, kaçak su, kirlilik önleme payı, kanal ve şebeke katılım bedelleri ile bunlara bağlı faiz ve gecikme faizi için ASKİ’den randevu alarak borçlarını peşin ya da taksitle yapılandırabilecek. ASKİ, 31 Aralık tarihine kadar yapılandırma için başvuran abonelere peşin ödemelerde ise Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim uygulayacak.