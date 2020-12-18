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Ankara Haberleri: ASKİ’den borçlulara yapılandırma imkânı

ANKARA HABERLERİ

ASKİ’den borçlulara yapılandırma imkânı

Hürriyet Haber
18.12.2020 - 01:05 |Son Güncelleme :

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 31 Ağustos’tan önce borcu olan abonelere 31 Aralık’a kadar yapılandırma imkânı sağlıyor.

Hürriyet Haber

Aboneler, ödenmemiş su, atık su, kaçak su, kirlilik önleme payı, kanal ve şebeke katılım bedelleri ile bunlara bağlı faiz ve gecikme faizi için ASKİ’den randevu alarak borçlarını peşin ya da taksitle yapılandırabilecek. ASKİ, 31 Aralık tarihine kadar yapılandırma için başvuran abonelere peşin ödemelerde ise Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim uygulayacak.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ASKİ’den borçlulara yapılandırma imkânı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Aralık 2020 tarihinde saat 01 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ASKİ’den borçlulara yapılandırma imkânı haberi güncellenecektir.

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