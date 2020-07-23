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Ankara Haberleri: ASKİ’den Başkan Can’a kesinti yanıtı: 'Pompa değiştirildi'

ANKARA HABERLERİ

ASKİ’den Başkan Can’a kesinti yanıtı: 'Pompa değiştirildi'

Murat YILMAZ
23.07.2020 - 16:27 |Son Güncelleme :

ASKİ Genel Müdürlüğü, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can’ın Beyler Mahallesi’nde yaşanan su kesintisi ve ASKİ görevlisinin kendileriyle irtibata geçmemesine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Murat YILMAZ

Kurumdan yapılan açıklamada su kullanımının artması nedeniyle üst katlarda susuzluk yaşandığı, ayrıca arızalanan pompanın da yenisiyle değiştirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çamlıdere Beyler Mahallesi’nde 3-4 ayı kapsayan su kesintisi ifadeleri tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. ASKİ Genel Müdürlüğü olarak ilçemizdeki çalışmalarımızı aksatmadan ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürürken, aynı zamanda muhtarlarımız, belediye başkanımız ve kaymakamımızla sürekli iletişim ve koordinasyon halindeyiz.

BELLİ SAATLERDE SUSUZLUK YAŞANMIŞTIR

Habere konu olan Beyler Mahallesi’ndeki su kesintisi ise şu şekilde gelişmiştir; temmuz ayının son haftasında sıcaklığın mevsim normallerinin 6 ile 8 derece üzerine çıkması ve su kullanımının artmasından dolayı belli saatlerde üst kotlarda susuzluk yaşanmıştır. Bunun yanı sıra 21 Temmuz 2020 tarihinde Çamlıdere Merkez Beyler Mahallesi’ni besleyen, Beşbeyler derin kuyu pompası saat 09.00 yanarak arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz yanan pompanın kısa süre içinde değişimini gerçekleştirmiş olup, bölgedeki tüm abonelerimizin de aynı gün içinde su alması sağlanmıştır. ASKİ Genel Müdürlüğü olarak amacımız, hedefimiz ve görevimiz Başkentimizin her bir noktasında musluklardan kesintisiz, sağlıklı, içilebilir su akıtmaktır. Kurum olarak yeni su kaynaklarını devreye sokacak projeleri geliştirip alt yapıyı güçlendirirken, Ankaralı hemşehrilerimizden de bizim isteğimiz ve ricamız şebeke suyumuzu tasarruflu kullanmalarıdır.”

ASKİ’den Başkan Can’a kesinti yanıtı: Pompa değiştirildi

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ASKİ’den Başkan Can’a kesinti yanıtı: 'Pompa değiştirildi' hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Temmuz 2020 tarihinde saat 16 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ASKİ’den Başkan Can’a kesinti yanıtı: 'Pompa değiştirildi' haberi güncellenecektir.

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