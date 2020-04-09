Ankara’nın suyu rahatlıkla içilebilir

BİN 112 NOKTADAN, 25 BİN NUMUNE



İvedik’te yer alan Su Kalite Merkezi’nin 37 uzman personeli ile Ankara’nın suyunu sürekli kontrol altında tuttuğunu belirten Öztürk, “Başkentlilere sağlıklı ve içilebilir su sağlamak amacıyla bin 112 farklı noktadan yılda yaklaşık 25 bin numune alıyoruz. Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü de, bizim sağladığımız sudan yaklaşık 6 bin numune alarak sonuçları kurumumuza gönderiyor. Yüzlerce tespit noktası, İvedik ve Pursaklar Arıtma Tesisleri başta olmak üzere paket arıtma tesisleri çıkışlarından alınan su numunelerinde yapılan kimyasal ve bakteriyolojik kontrollerin tamamının TSE’ye uygunluğu bir kez daha kanıtlandı” dedi.







DEPO İÇİN KONTROL TESİSAT İÇİN DEĞİŞİM UYARISI

Öztürk, Başkentlilerin şehir şebeke suyunu sağlıklı bir şekilde tüketebilmeleri için mutlaka su depolarının bakımlarını periyodik olarak yaptırıp, apartman içindeki tesisatları eski ise yenilemeleri gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.





