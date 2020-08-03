ASKİ E-Spor Kulübü, lige 5 as ve 1 yedek oyuncuyla katılacak.
* Birkan ‘Felarcone’ Aşçı
* Batuhan ‘BeQuu’ Derelioğlu
* Batuhan ‘Bukaki’ Yılmaz
* Tamer ‘taMMy’ Tahtalı
* Berkay ‘ArroW’ Özdemir
* Nurullah ‘PtrnGG’ Bektaş (y)
BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
Zula Akademi Ligi’nde yarışacak takım için de bir yandan kadro oluşturma çalışmalarına başlayan ASKİ E-Spor, takımda yer almak isteyenlere de sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yaptı. Dijital ortamda giderek artan e-spor oyunları için özellikle gençleri spora teşvik etmeyi amaçlayan ASKİ E-Spor Kulübü, takımda yer almak isteyenlerin ‘https://twitter.com/abbaskiespor/status/1285615714989219841’ adresi üzerinden başvuru yapabileğini bildirdi.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ASKİ e-spor kulübü’nün yeni takım: Erkek Zula hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Ağustos 2020 tarihinde saat 15 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ASKİ e-spor kulübü’nün yeni takım: Erkek Zula haberi güncellenecektir.