ASKİ e-spor kulübü’nün yeni takım: Erkek Zula

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ E-Spor Kulübü, profesyonel E-Spor aktivitelerini yaygınlaştırmak amacıyla kadınların ardından ‘Erkek Zula Takımı’nı da kurdu. ASKİ E-Spor Kulübü Erkek Zula Takımı, 8 Ağustos’ta dijital ortamda Türkiye’nin en iyi 10 takımının kıyasıya mücadele edeceği ‘Zula Süper Lig 6. Sezonu’nda yarışacak. İnternet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek olan ligde ilk defa bir belediye takımı mücadele edecek. ASKİ E-Spor Kulübü Erkek Zula Takımı’nın rakipleri arasında Beşiktaş E-Spor Kulübü ve Galatasaray E-Spor Kulübü de yer alıyor.

Hürriyet Haber