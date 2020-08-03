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Ankara Haberleri: ASKİ e-spor kulübü’nün yeni takım: Erkek Zula

ANKARA HABERLERİ

ASKİ e-spor kulübü’nün yeni takım: Erkek Zula

Hürriyet Haber
03.08.2020 - 15:26 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ E-Spor Kulübü, profesyonel E-Spor aktivitelerini yaygınlaştırmak amacıyla kadınların ardından ‘Erkek Zula Takımı’nı da kurdu. ASKİ E-Spor Kulübü Erkek Zula Takımı, 8 Ağustos’ta dijital ortamda Türkiye’nin en iyi 10 takımının kıyasıya mücadele edeceği ‘Zula Süper Lig 6. Sezonu’nda yarışacak. İnternet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek olan ligde ilk defa bir belediye takımı mücadele edecek. ASKİ E-Spor Kulübü Erkek Zula Takımı’nın rakipleri arasında Beşiktaş E-Spor Kulübü ve Galatasaray E-Spor Kulübü de yer alıyor.

Hürriyet Haber

ASKİ E-Spor Kulübü, lige 5 as ve 1 yedek oyuncuyla katılacak.
* Birkan ‘Felarcone’ Aşçı
* Batuhan ‘BeQuu’ Derelioğlu
* Batuhan ‘Bukaki’ Yılmaz
* Tamer ‘taMMy’ Tahtalı
* Berkay ‘ArroW’ Özdemir
* Nurullah ‘PtrnGG’ Bektaş (y)

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Zula Akademi Ligi’nde yarışacak takım için de bir yandan kadro oluşturma çalışmalarına başlayan ASKİ E-Spor, takımda yer almak isteyenlere de sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yaptı. Dijital ortamda giderek artan e-spor oyunları için özellikle gençleri spora teşvik etmeyi amaçlayan ASKİ E-Spor Kulübü, takımda yer almak isteyenlerin ‘https://twitter.com/abbaskiespor/status/1285615714989219841’ adresi üzerinden başvuru yapabileğini bildirdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ASKİ e-spor kulübü’nün yeni takım: Erkek Zula hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Ağustos 2020 tarihinde saat 15 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ASKİ e-spor kulübü’nün yeni takım: Erkek Zula haberi güncellenecektir.

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