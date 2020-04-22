100. yıl mesajları

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve ATO Başkanı Gürsel Baran birer mesaj yayınladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, yayınladığı mesajla kutlayan Ankara Valisi Vasip Şahin, şunları söyledi: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum. ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ düsturuyla kurulan ve Millî Mücadele’nin karargâhı olan bu meclis; bugün de devletimizin, demokrasimizin ve istikbalimizin en büyük güvencesidir. Ülkemizin umudu ve geleceğimizin teminatı sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Tüm dünyanın ve ülkemizin salgınla mücadele ettiği şu günlerde sevincimiz, heyecanımız ve coşkumuz hiç eksilmeden bayramımıza evlerimizden katılacağız. Her yıl olduğu gibi Türk çocuklarının taşıdığı barış meşalesi bir kez daha dünyayı aydınlatacak. İnanıyorum ki size armağan edilen bu kutlu günün temsil ettiği bütün değerleri sahiplenerek yaşatacak ve sonraki nesillere aktaracaksınız. Kahraman bir milletin evlatları olarak sizler, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye inşa ederken dünyanın bütün çocuklarıyla el ele vererek huzurlu ve güvenli bir geleceğin kurulmasında önemli roller üstleneceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle TBMM’nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Birinci Meclis üyelerini, Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor; Meclisimize nice yüzyıllar diliyorum.”

100'ÜNCÜ YIL MUTLULUĞU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

Millet iradesinin yansıması olan Yüce Meclis’in kuruluşunun 100. yılına erişmenin büyük mutluluğunu yaşıyorum. Asırlık gururu şehrimizde yaşamanın verdiği sevinçle Ankaralıların ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; silah arkadaşlarını, tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Asırlık gurur günümüz olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, şimdilik evlerimizden etkinliklere katılım sağlamanızı önemle rica ediyorum. Bu zorlu süreci geride bıraktığımızda ise bayramımızı hep birlikte sokaklarda, elimizde ay yıldızlı bayrağımızla ve büyük bir coşkuyla kutlayacağımıza söz veriyorum.

ATATÜRK’ÜN HAYALİNDEKİ ANKARA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz:

Milletin iradesinin, milletin azim ve kararlılığı ile şekillendiği bu topraklarda, bağımsız bir Meclis kurulmasının anlamı bayramdır. Bize bu bayramı yaşatan Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayalindeki ‘Başkent Ankara’ için bütün benliğimizle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha tekrarlıyorum.

KIYMETLİ BİR YOL GÖSTERİCİ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran:

Bir asırlık tarihinde Türk siyasi hayatının en önemli kurumu ve demokrasinin kalesi olan TBMM’nin kuruluş yıl dönümünü ve TBMM’yi yeni asırlara taşıyacak ikbal ışığımız çocuklarımızın bayramını yürekten kutluyorum. TBMM’nin açılışının 100’üncü yıl dönümünde, ilk Meclis Başkanımız, Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi. Baran, Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünün kıymetli bir yol gösterici olduğunu belirterek, “Evlatlarımıza bırakacağımız tam bağımsız Türkiye, refah içinde ve güçlü ekonomik yapısıyla yarınlara güvenle ilerlemek zorundadır.