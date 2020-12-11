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Ankara Haberleri: Aşılanan da kurala uymalı

ANKARA HABERLERİ

Aşılanan da kurala uymalı

Doğahan GİRİTLİOĞLU
11.12.2020 - 23:18 |Son Güncelleme :

Aşılama yaygınlaşana kadar aşı olan vatandaşların da kurallı yaşam sürmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. İsmail Balık, “Aşı olanların bir çoğu hasta olmasa bile, başkalarına çok az da olsa bulaştırma ihtimalleri var. Aşılanan bir kişi toplumun en az yüzde 70’i aşılanana kadar kurallara uymalı” dedi.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu hafta gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Ankara için ‘vaka artışı düşmeye başladı’ bilgisini paylaşarak, “Bu durum polikliniklere yansıdı ancak yatan hasta ve yoğun bakım açısından yüksek doluluk oranlarımız devam etmektedir” açıklamasını yaptı. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, Bakan Koca’nın Ankara için yaptığı açıklamasını şöyle değerlendirdi: “Koronavirüs sürecini ağır semptomlarla geçiren hastaların yoğun bakımda ve diğer bölümlerde geçirdikleri süre oldukça uzun oluyor. Vaka artışlarının fazla olduğu günlerde hastaneye gelen vatandaşlarımızın tedavileri, vaka artışı düşmüş olsa bile devam ediyor. Bu tablo koronavirüs şüphesiyle hastaneye gelen kişi sayısı ve belirlenen vaka sayısının azalmış olmasına karşın, tedavi süreçlerinin sağlık sistemine yarattığı yükün devam etiğine işaret ediyor.” Balık, “Sağlık sisteminde bu yükü engellemek ve bir kişinin dahi olsa daha iyi bir tedavi almasına yardımcı olmak için herkese düşen görev, aşılama yaygınlaşana kadar sabrederek devletin belirlediği kurallara ve buna ek olarak kendi gönüllü kısıtlamalarına riayet etmek” uyarısı yaparak şunları kaydetti:

Aşılanan da kurala uymalı

KISMİ AZALIŞLAR YETERLİ DEĞİL

“Vaka artış hızı düşmüş olsa bile, halen yeni vaka geliyor. Buda ‘risk devam ediyor’ demek. Şu an sağlık sistemi ağır seyreden hastalarla yoğun bir şekilde mücadele veriyor. Sadece yoğun bakım değil, yoğun bakım dışında yatan hastalar bile önemli semptomlarla mücadele ediyor. Özellikle yoğun bakımdakilerin hastanede kalış süreleri oldukça uzun. Bu yüzden vaka sayılarındaki kısmi azalışlar hastane yükünün azalması için yeterli değil.

AŞI OLUNMASI KESİNLİKLE GEREKLİ

Burada halkın yapabileceği tek ve çok önemli bir şey var; kurallara titizlikle uymak. En azından ülke genelinde günlük vaka sayıları binin altına inene kadar gönüllü kısıtlamalarıyla bu mücadeleye destek olmak. Şu an elimizde umutla beklediğimiz bir silahımız daha var. O da koronavirüs aşıları. Aşılama başladığında vaka sayılarındaki düşüşe katkı verecektir. Gelir gelmez bir an önce aşı olunması kesinlikle gerekli.

KORUYUCULUK 10 GÜNDE BAŞLIYOR

Ancak aşıların tam koruyuculuğu için 2’nci dozdan sonraki 10 güne kadar beklemek gerekiyor. Ayrıca bu aşılamanın yaygınlaşması gerekiyor. Herkesin aynı anda olması mümkün değil. Yani ‘ben oldum haydi anında eskiye döneceğim’ diye bir şey yok. Aşı olanların bir çoğu hasta olmasa bile başkalarına çok az da olsa bulaştırma ihtimalleri var. Aşılanan bir kişi toplumun en az yüzde 70’i aşılanana kadar kurallara uymalı.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Aşılanan da kurala uymalı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Aralık 2020 tarihinde saat 23 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Aşılanan da kurala uymalı haberi güncellenecektir.

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