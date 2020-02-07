Asayiş olayları 2 yılda yüzde 17.5 düştü

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün almış olduğu önlemler ve planlı çalışmaları sonucu Başkent’te geçen yıl, önceki yıllara göre suç oranları ve asayiş olayları azaldı. Kentte 2017’de 169 bin 723, 2018’de de 158 bin 18 asayiş olayı meydana gelirken; bu rakam 2019’da 139 bin 908’e düştü. Emniyet ekiplerince, son üç yılda bu olaylara karıştığı tespit edilerek gözaltına alınan şahıslardan 31 bin 513’ü tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Suç oranlarındaki düşüşte Ankara Emniyet Müdürlüğü’nce ekiplerin sahada daha görünür olmasını sağlayan ‘Toplu Kuvvet Görev Birliği’ uygulaması ve ‘Dar Alan Uygulamaları ile Kapama ve Uygulama’ faaliyetleri etkili oldu. Ayrıca suç bölgeleri olarak tespit edilen Ulus’ta Ankara Kalesi çevresi ile Çankırı Caddesi’nde artırılan uygulamalar da suç oranlarını düşürdü.

3 YILDA 4 BİN 10 HIRSIZ TUTUKLANDI

Suç oranlarındaki en büyük düşüş ise, ‘mal varlığına karşı işlenen suçlar’da yaşandı. 2017’de 61 bin 474 olan mal varlığına karşı işlenen suç sayısı, 2019’da yüzde 62’lik düşüş oranı ile 23 bin 392’ye indi. Mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında bir önceki yıla göre 2019’da, evden hırsızlık ortalaması günlük 10’dan 4.5’e; oto hırsızlık ortalaması günlük 3’ten 1.3'e ve otodan hırsızlık ortalaması günlük 7’den 3’e düştü. Üç yılda hırsızlık suçundan 4 bin 10 kişi tutuklandı.

NARKOTİK GÖZ AÇTIRMADI

Ayrıca narkotik ekipleri de suçlulara göz açtırmadı. Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 29 bin 785 şahıstan 5 bin 966’sı tutuklandı.

DÜDÜK ÇALDI HUZUR GELDİ





Diğer yandan toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan çarşı ve mahalle bekçileri uygulaması sayesinde de kentte suç oranlarının azaldığı görüldü. İlk bekçi düdüğünün çaldığı Haziran 2018’den bu yana gece devriyelerinde; aranması bulunan 20 bin 575 şahıs yakalandı, 112 şahıs da gözaltına alındı. 147’si hırsızlık suçu olmak üzere 3 bin 672 olaya suçüstü müdahale edildi. Olaylarda 282 kurusıkı tabanca, 74 av tüfeği, 73 tabanca ile 4 bin 205 gram uyuşturucu madde ve bin 787 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, geçen mart ayında kentin tarihi Kale Mahallesi’nde gezmiş ve bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet edip, ‘uyuşturucuyla mücadele’ konusunda kararlılık mesajı vermişti.