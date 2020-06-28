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Ankara Haberleri: Asansör ve merdivenler onarılıyor

ANKARA HABERLERİ

Asansör ve merdivenler onarılıyor

Hürriyet Haber
28.06.2020 - 01:59 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde bulunan asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kent Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, alt ve üst geçitlerdeki ekonomik ömrünü tamamlayan yürüyen merdivenleri de değiştiriyor.

Hürriyet Haber

Bilkent Alt Geçidi başta olmak üzere Pursaklar Protokol Yolu’ndan Esertepe Rekreasyon alanına, Hacettepe Hastanesi’nden Ceza İnfaz Kurumu önündeki asansörlere kadar birçok noktada bakım ve onarım çalışması yapan ekipler son olarak Mevlana Bulvarı üzerindeki Gazi Üniversitesi Hastanesi üst geçidinin ekonomik ömrünü tamamlayan iniş-çıkış yürüyen merdivenlerinin söküm işlemini gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve ekonomik ömrünü tamamlanmış, yüksek onarım maliyeti olan 2 yürüyen merdiveni kaldıran ekipler, Esertepe Rekreasyon Alanı içerisindeki yanlış imalattan dolayı atıl durumda bulunan yürüyen merdiveni Gazi Üniversitesi Hastanesi önüne monte edecek. Ayrıca Rekreasyon alanı içerisindeki, kullanılmayan ancak çalışır durumdaki 38 yürüyen merdiven, Ankara’da ihtiyaç duyulan yerlere yerleştirecek.

Asansör ve merdivenler onarılıyor

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Asansör ve merdivenler onarılıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Haziran 2020 tarihinde saat 01 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Asansör ve merdivenler onarılıyor haberi güncellenecektir.

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