Asansör ve merdivenler onarılıyor

Bilkent Alt Geçidi başta olmak üzere Pursaklar Protokol Yolu’ndan Esertepe Rekreasyon alanına, Hacettepe Hastanesi’nden Ceza İnfaz Kurumu önündeki asansörlere kadar birçok noktada bakım ve onarım çalışması yapan ekipler son olarak Mevlana Bulvarı üzerindeki Gazi Üniversitesi Hastanesi üst geçidinin ekonomik ömrünü tamamlayan iniş-çıkış yürüyen merdivenlerinin söküm işlemini gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve ekonomik ömrünü tamamlanmış, yüksek onarım maliyeti olan 2 yürüyen merdiveni kaldıran ekipler, Esertepe Rekreasyon Alanı içerisindeki yanlış imalattan dolayı atıl durumda bulunan yürüyen merdiveni Gazi Üniversitesi Hastanesi önüne monte edecek. Ayrıca Rekreasyon alanı içerisindeki, kullanılmayan ancak çalışır durumdaki 38 yürüyen merdiven, Ankara’da ihtiyaç duyulan yerlere yerleştirecek.







