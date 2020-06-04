Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Asansör düğmesine dikkat edelim

Ankara Haberleri: Asansör düğmesine dikkat edelim

ANKARA HABERLERİ

Asansör düğmesine dikkat edelim

Pelin ÜZEK KILIÇ-Muhammet BAYRAM/DHA
04.06.2020 - 01:57 |Son Güncelleme :

Asansörler ile apartman kapılarının koronavirüs bulaşması açısından riskli alanlar olduğunun altını çizen Ankara İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Nur Aksakal, “Asansör düğmelerine parmakla basmayın” uyarısında bulundu.

Pelin ÜZEK KILIÇ-Muhammet BAYRAM/DHA

Gazi Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Ankara İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Nur Aksakal, yeni normale geçişte koronavirüsün bulaşması açısından en riskli alanların asansörler ve apartman kapıları olduğunu söyledi. Aksakal, asansör düğmelerine parmak yerine dirsekle basılmasını önerdi. Koronavirüs sürecinde kişisel olarak korunmak için maske, sosyal mesafe ve hijyeni sağlamak gibi 3 temel şarta dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Aksakal, özetle şu bilgileri paylaştı:

Asansör düğmesine dikkat edelim

ELLERİMİZİ MUTLAKA YIKAYALIM

Kapı kolları, apartman giriş çıkışları, ortak kullanılan bölgeler ve asansörler riskli. Özellikle işten geldiğimizde ya da bir yere gideceğimizde tutacağımız ilk dıştaki kapı kollarından ve herkesin temas ettiği alanlardan virüs geçme riskini hatırlamamız lazım. O nedenle mutlaka yanımızda el dezenfektanı ya da küçük bir kolonya şişesi bulundurmak, tutacağımız yere ya da açtıktan sonra hemen elimize dezenfektan uygularsak bu riski minimale indiriyoruz. Asansör düğmeleri, herkesin ortak kullandığı katlara ait düğmeler ya da tutunmak durumunda kaldığımız tutacaklar herhangi bir şekilde el teması olması durumunda bir risk var. Asansör düğmelerine parmak yerine dirsekle ya da başka bir cisimle de basılabilir. Mutlaka dezenfektan ya da yanımızdaki kolonya yardımıyla, dezenfektan yoksa elimizi ağzımıza, burnumuza, gözümüze değdirmeden eve girip, ellerimizi yıkamamız lazım.” 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Asansör düğmesine dikkat edelim hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Haziran 2020 tarihinde saat 01 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Asansör düğmesine dikkat edelim haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Gökyüzünde görsel şölen

Gökyüzünde görsel şölen

Devlet işleyişine göre devam ettirilmiştir

Devlet işleyişine göre devam ettirilmiştir

Siyasi mesajlar verilmeyecek

Siyasi mesajlar verilmeyecek

Yolcu sayısı 500 bini aştı

Yolcu sayısı 500 bini aştı

Halk Kart’a başvurular başladı

Halk Kart’a başvurular başladı

Kıraathanelere karton bardak

Kıraathanelere karton bardak

Esnafa hijyen paketi

Esnafa hijyen paketi

Mesafe korunacak

Mesafe korunacak

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankaya ÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

04 Haziran 2020, Perşembe
  • İmsak
    03:21
  • Güneş
    05:14
  • Öğle
    12:52
  • İkindi
    16:49
  • Akşam
    20:20
  • Yatsı
    22:04
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.