 Artık ismi gibi yüzü gülüyor

İsmigül Şahin, 49 yaşında ve diyaliz hastası. Kirada oturduğu gecekondu için yıkım kararı çıkınca eşyalarıyla sokakta kaldı. Maddi durumu elvermediği için yeni bir eve çıkamadı. Hayatının en zor 4 yılını Altındağ’ın Doğantepe Mahallesi’ndeki derme çatma bir barakada(eski EGO durağı) geçiren İsmigül Şahin’e, geçen mayıs ayında Altındağ Belediyesi el uzattı. Son üç aydır Doğantepe Yaşlılar Evi’nde yaşamını sürdüren İsmigül Şahin’i ziyaret ettik ve hem o zor günlerini hem de beyaz bir sayfa açtığı yeni hayatının nasıl geçtiğini konuştuk.

İsmigül Şahin, Doğantepe Yaşlılar Evi’nde geçirdiği yeni hayatını Hürriyet Ankara muhabiri Murat Yılmaz’a anlattı.

EŞYALARIMLA ORTADA KALDIM

“Daha önce Doğantepe’de gecekonduda kiracı olarak kalıyordum. Yıkım kararı geldiğinde beni 2015’in ağustos ayında bir gün aniden çıkarttılar. Eşyalarımla ortada kaldım. EGO’nun son durağındaki o yerin yaşanılacak durumu yoktu ama mecburen 4 yıl yaşadım.

MUHTAR BAŞVURU YAPAMADI

EGO’nun barakası ev olmadığı için muhtar başvuru bile yapamamış, yardım edememişti. Orada kalırken etraftan komşularım da vardı, onlarla da sürekli görüşüyordum. Bir gün Altındağ Belediyesi aracılığıyla da buraya(Doğantepe Yaşlılar Evi) yerleştim. 5 Ağustos’ta tam üç ay olacak.

BURADA AİLE GİBİYİZ

Burada, bir apartmanda yaşayan aileler gibiyiz. Güzel komşuluklar var. Onlar bana geliyor, ben onlara gidiyorum. Sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz. Yemeğimi kendim pişiriyorum, çamaşırımı kendim yıkıyorum, temizliğimi kendim yapıyorum. Televizyon izliyorum. Pazara, markete gidip alışverişimi yapıyorum. Binanın altında sağlık ocağımız var, sağlık sorunum olduğunda gidebiliyorum.

HUZURUM YERİNE GELDİ

O barakadan böyle bir yere gelmek hiç aklıma gelmezdi. İnsan hayatında çok zor ve şaşılacak olaylar oluyor. Allah kimsenin ağzının tadını, düzenini, huzurunu bozmasın. Benim de huzurum yerine gelmiş oldu. Altındağ Belediye Başkanı’mız Asım Balcı’ya ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyor. Başkan da ziyaretimize geldi ve çiçek getirdi. Çok da mutlu olduk.”

KENDİNE GELEN YARDIMLARI DA DAĞITIYOR

Doğantepe Yaşlılar Evi’ndeki yatak odasında bulunan iki adet tek kişilik yatağın birini ihtiyaç sahiplerine gönderen İsmigül Şahin, kendine gelen yardımları da dağıtmasıyla biliniyor. Şahin, “İhtiyacım olmayan bir şeyi ihtiyacı olanlarla paylaşmayı seviyorum” diyor.



Hürriyet Ankara, bir vatandaşın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında yeni yaşamına merhaba diyen İsmigül Şahin’in barakadan çıkışını ‘Son duraktan sıcak yuvaya’ haberiyle duyurmuştu.