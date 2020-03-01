Arter çukurları

Kentin önemli arterlerinden olan güzergâhta, yaklaşık bir kilometre boyunca irilik ufaklı çukurlar dikkat çekiyor. Özellikle sağ şeride yanaşarak yolcu indirip bindiren toplu taşıma araçları çukurlara girmemek için ani manevralar yapmak zorunda kalıyor. Bilkent’e yönelen sürücüler de çukurlardan kaçmak için slalom yapmak zorunda kalıyor. Hürriyet Ankara’ya ulaşan Başkentliler Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden çözüm bekliyor.







LASTİK PATLATAN GÖBEK



Bilkent İhsan Doğramacı Bulvarı üzerindeki çukurlar da sürücülerin tepkisini çekiyor. Bulvar üzerindeki bir göbekte oluşan derin çukur, araçların lastiklerinin patlamasına neden oluyor. Çevre sakinleri çukurun yıllardır kapatılmamasından dert yanıyor.







