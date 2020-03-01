Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Arter çukurları

Ankara Haberleri: Arter çukurları

ANKARA HABERLERİ

Arter çukurları

Doğahan GİRİTLİOĞLU
01.03.2020 - 09:54 |Son Güncelleme :

Her gün on binlerce aracın kullandığı Eskişehir Yolu merkez istikamette Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı ile Bilkent Kavşağı arasındaki çukurlar, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Kentin önemli arterlerinden olan güzergâhta, yaklaşık bir kilometre boyunca irilik ufaklı çukurlar dikkat çekiyor. Özellikle sağ şeride yanaşarak yolcu indirip bindiren toplu taşıma araçları çukurlara girmemek için ani manevralar yapmak zorunda kalıyor. Bilkent’e yönelen sürücüler de çukurlardan kaçmak için slalom yapmak zorunda kalıyor. Hürriyet Ankara’ya ulaşan Başkentliler Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden çözüm bekliyor.

Arter çukurları

LASTİK PATLATAN GÖBEK

Bilkent İhsan Doğramacı Bulvarı üzerindeki çukurlar da sürücülerin tepkisini çekiyor. Bulvar üzerindeki bir göbekte oluşan derin çukur, araçların lastiklerinin patlamasına neden oluyor. Çevre sakinleri çukurun yıllardır kapatılmamasından dert yanıyor.

Arter çukurları

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Arter çukurları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Mart 2020 tarihinde saat 09 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Arter çukurları haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

161 kişiye iş imkânı

161 kişiye iş imkânı

Kirli çamaşırlar ücretsiz yıkanıyor

Kirli çamaşırlar ücretsiz yıkanıyor

Kitap dünyası kapılarını açtı

Kitap dünyası kapılarını açtı

Eryaman’da farklı hesaplar

Eryaman’da farklı hesaplar

Ekstra işlerin sırası geldi

Ekstra işlerin sırası geldi

Dualarımız sizinle

Dualarımız sizinle

5 bin öğrenciye ‘simit kahvaltı kartı’

5 bin öğrenciye ‘simit kahvaltı kartı’

Helal size kaptanlar

Helal size kaptanlar

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

01 Mart 2020, Pazar
  • İmsak
    05:53
  • Güneş
    07:16
  • Öğle
    13:06
  • İkindi
    16:13
  • Akşam
    18:46
  • Yatsı
    20:04
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.