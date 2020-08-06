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Ankara Haberleri: Arkadan çarptı ölüm getirdi

ANKARA HABERLERİ

Arkadan çarptı ölüm getirdi

AA
06.08.2020 - 09:57 |Son Güncelleme :

Edirne'den Hatay'a giden Furkan İ. idaresindeki 31 AVZ 72 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Ankara Çevre Yolu'nda ASELSAN çalışanlarını taşıyan Ramazan K'nın kullandığı 06 C 6968 plakalı servis aracına arkadan çarptı.

AA

Servis aracı çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlanırken, serviste bulunan 39 yaşındaki Birol Ü. hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Arkadan çarptı ölüm getirdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 09 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Arkadan çarptı ölüm getirdi haberi güncellenecektir.

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