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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Arkadan çarptı ölüm getirdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 09 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Arkadan çarptı ölüm getirdi haberi güncellenecektir.