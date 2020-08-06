Servis aracı çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlanırken, serviste bulunan 39 yaşındaki Birol Ü. hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Arkadan çarptı ölüm getirdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 09 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Arkadan çarptı ölüm getirdi haberi güncellenecektir.