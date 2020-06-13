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Ankara Haberleri: Antikor testi kapınızı çalabilir

ANKARA HABERLERİ

Antikor testi kapınızı çalabilir

DHA-AA
13.06.2020 - 02:27 |Son Güncelleme :

Koronavirüste bağışıklık oranının tespit edilmesini amaçlayan antikor testi uygulaması, aralarında Ankara'nın da bulunduğu pilot seçilen 7 ilde başladı. Ülke genelinde ise test uygulaması, pazartesi günü başlayacak.

DHA-AA

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), koronavirüs ile mücadele için başlatılan ‘Toplum Tarama Çalışması’ ile bilinenlerin dışında bilinmeyen vaka sayılarını da tespit edecek. Uygulama kapsamında sağlık ekipleri, Ankara'da önceki gün TÜİK’in belirlediği adreslere giderek, kişilerin rızası dahilinde PCR olarak adlandırılan COVID-19 testi yaptı. Kandaki antikor düzeyi de kontrol edilerek test yapılan kişilerde aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi değerler ayrı ayrı raporlanıyor.

Antikor testi kapınızı çalabilir

ANKARA’DA 4 BİN 90 HANE

Antikor testi kapınızı çalabilir

Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü Akile Uzunlar, uygulamanın gelecek çalışmalara ışık tutacağını, Ankara’da 4 bin 90 haneye yönelik test çalışmalarına başlandığını açıkladı. Uzunlar, en az bir diş hekimi ve hemşireden oluşan sağlık ekipleriyle TÜİK tarafından rastgele belirlenen hanelere gidilerek, test yapılacağını belirtti.

RIZA DAHİLİNDE YAPILIYOR

Antikor testi kapınızı çalabilir

Etimesgut İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde yer alan Diş Hekimi Ezgi Doğan Seçkin, “Adreslere giderek kapıları çalıyoruz. Kendi rızaları olmazsa başka bir adrese geçiyoruz. Bu işlemlerde bir PCR testi bir de kan örneğinin alınması var. PCR testi hastalığı geçirip geçirmediğini anlamak, kan testi de antikor düzeyinin oluşup oluşmadığını, bağışıklık kazanıp kazanmadığını anlamak için yapılıyor” dedi. 

ÇOK MEMNUN OLDUM

Antikor testi kapınızı çalabilir

Antikor testi yapılan emekli Havva Kesici ise "Arkadaşlarımız kapıma kadar geldiler ve testlerimi yaptılar. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bundan çok memnun oldum” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

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