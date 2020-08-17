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Ankara Haberleri: Annesinin kartıyla otobüse binmeye çalıştı

ANKARA HABERLERİ

Annesinin kartıyla otobüse binmeye çalıştı

Murat YILMAZ
17.08.2020 - 11:19 |Son Güncelleme :

Ankara’da özel halk otobüsü şoförü Adnan Yaramış, annesinin engelli kartıyla otobüse binen ve kartına el koyduğu yolcunun saldırısına uğradı. Otobüsü polis karakoluna çeken Yaramış, “Serbest binişlerle alakalı her gün çok sayıda suistimalle karşılaşıyoruz. Belediyenin buna kalıcı bir çözüm sağlaması lazım” dedi.

Murat YILMAZ

Ankara’da özel halk otobüsü (ÖHO) şoförü Adnan Yaramış, annesinin engelli kartıyla otobüse binen yolcuyu fark ederek kartına el koydu. Kartı geri alamayan şahıs, şoför Yaramış’a saldırdı. Yaramış, şahsı karakola teslim ederken, olay otobüsün güvenlik kamerasına da yansıdı. Adnan Yaramış, 203-154 İncirli-Sokullu hattında 15 Ağustos Cumartesi günü öğle saatlerinde meydana gelen olayı şöyle anlattı:

“Yolcuyu Ulus’tan aldım, kartını okuttu, şüphelendim. Kimlik görebilir miyim dedim, kimliğini çıkarıp gösterdi. Kendi kimliğiyle kullandığı kart birbirini tutmuyordu, annesinin engelli kartını kullandığını fark ettim. Buna el koymak zorundayım dedim, o da ‘Kartımı ver ineceğim’ dedi. Veremeyeceğimi söylediğimde üstüme yürümeye kalktı, kolumu tuttu oturduğum kısma vurmaya çalıştı. Diğer yolcular da araya girdi.

Annesinin kartıyla otobüse binmeye çalıştı


POLİSE GÖTÜRÜP TESLİM ETTİM

Opera’daki polis karakoluna otobüsü çektim. Polis geldi, aldı götürdü, ben de gittim. Komisere durumu anlattım, komiser de ‘Sen yolcuları mağdur etme devam et, biz hakkında gerekli işlemi yaparız’ dedi. Kartı vermedim, tutanak tuttuk, belediyeye teslim edeceğiz. Onun bir cezası var, uygulanacak. Serbest binişlerle alakalı her gün çok sayıda suistimalle karşılaşıyoruz. Belediyenin buna kalıcı bir çözüm sağlaması lazım.”

Annesinin kartıyla otobüse binmeye çalıştı
FOTOĞRAFIN GÖRÜLECEĞİ BİR SİSTEM OLABİLİR

Aynı otobüs hattında benzer bir olay şubat ayında da meydana gelmişti. Durak başkanı da olan ÖHO şoförü Özkan Tuncay, bir yolcunun başkasına ait engelli kartıyla biniş yaptığını fark edip karta el koymuş, tepki gösteren vatandaş, kartı geri alamayınca şoförün cep telefonunu alarak karta karşılık takas yapmıştı. Benzer suistimallerin son günlerde arttığına dikkat çeken Tuncay, “Şoförlerimiz denetliyor, sürekli kavga gürültü yaşanıyor. Otobüslere ‘Kartlarınızı fotoğraflarının gözükeceği şekilde validatöre okutunuz, istenildiğinde kimlik gösteriniz yazısı’ astık. Serbest binişte suistimale bir çözüm bulunması lazım. Cezai yaptırım artmalı. Kart okutulurken kart sahibinin fotoğrafının validatörde görüleceği bir sistem de uygulanabilir” dedi.

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