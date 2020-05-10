Anneler nöbette

Sokağa çıkma kısıtlamasında herkes evdeyken halkın huzuru için gece nöbeti tutan polis anneler, vatan ve evlat sevgisinin verdiği güçle yorulmadan çalışıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında gece nöbetinde olan Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli kadın polis memurları, Anneler Günü dolayısıyla hem polis hem anne olmanın güzel ve zor yanlarını anlattı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli polis memuru Hülya Çiftçi, bir çocuk annesi olduğunu belirterek iki kutsal görevi severek yaptığını ifade etti. Hem anneliğin hem de polisliğin önemli iki görev olduğunu dile getiren Çiftçi, “Her iki kutsal mesleği de seve seve yapıyorum. Elbette zorlukları var ama severek yapılan işte aşılamayacak hiçbir zorluk yoktur” diye konuştu. Çiftçi, “Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü canıgönülden kutluyorum elbette ama bu güzel günde ilk elleri öpülmesi gerekenlerin şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olduğunu düşünüyorum” dedi.

FEDAKÂRLIK İSTİYOR







Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Şehit Rahmi Sarıgül Polis Merkezi Amirliği’nde görevli bir çocuk annesi polis memuru Günay Can da anne olmanın dünyanın en güzel ve en kutsal duygusu olduğunu belirtti. “Ben anne olmayı da polis olmayı da çok sevdim” diyen Can, şunları söyledi: “Polislik, diğer meslek gruplarına göre daha çok fedakârlık istiyor ve annesinin kötülüklerle, zorluklarla mücadele ettiğinin bilincinde olan bir çocuk, daha güçlü ve duyarlı oluyor. Ben dünyanın en kıymetli annelerinin şehit ve gazi anneleri ile engelli çocuk yetiştiren anneler olduğuna inanıyorum.”

VARDİYALI BAKIYORUZ

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Şentepe Polis Merkez Amirliği’nde görevli polis memuru Betül Can, 4 yaşında bir çocuk annesi olduğunu belirterek, annesinin kanser hastası olmasından dolayı Anneler Günü’nün kendisi için ayrı bir önemi olduğunu ifade etti. Polis memuru olan eşiyle birlikte görev yaptıklarını dile getiren Can, “Çocuğumuza bu zor günlerde vardiyalı bakıyoruz. Sağ olsunlar amirlerimiz de bu konuda yardımcı oluyor. İş hayatımızın yanı sıra evimize gittiğimizde temizliğimizi, yemeğimizi ve diğer işlerimizi yapıyoruz. Mesleğimizi severek yaptığımız için hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLUK HAYALİMDİ







Polisliğin çocukluk hayali olduğunu vurgulayan Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Fuat Bal Polis Merkezi Amirliği’nde görevli polis memuru Kübra Erdoğan, meslek hayatı boyunca en büyük desteği annesinden aldığını ifade etti. Ankara’da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü’nde görev yapan Ayşe Yurt da iki kutsal görevi birlikte, güzel bir şekilde yürüttüklerini söyleyerek başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.