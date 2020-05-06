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Ankara Haberleri: Anneler Günü’nü bir güne değil bir haftaya yayalım

ANKARA HABERLERİ

Anneler Günü’nü bir güne değil bir haftaya yayalım

Ayça Gözde ÇETİN
06.05.2020 - 10:06 |Son Güncelleme :

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, koronavirüs süreci ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle bu yıl Anneler Günü kutlamaları için “Bir haftalık sürece yayalım” çağrısı yaptı.

Ayça Gözde ÇETİN

Ankara’da tüm çiçekçi esnafının hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Çimen, “İthal ve yerli olmak üzere 20 TIR çiçek geldi. Çiçeğimiz bol” dedi. Çiçekçi esnafının bütün umudunu Anneler Günü’ne bağladığının da altını çizen Çimen, şöyle devam etti:

Anneler Günü’nü bir güne değil bir haftaya yayalım

BİR ÖMRE BEDELDİR

“Anneler Günü, mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanırdı fakat sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için biz de ‘anneler bir ömre bedeldir, bir gün değil de bir haftaya yayalım’ dedik. Pazartesi günü itibarıyla annelerimize hediyelerimizi ve çiçeklerimizi götürmek üzere Ankara Ticaret Odasi ile birlikte çağrımızı yaptık.

BİZ FIRSATÇI DEĞİLİZ

Sevgi satıyoruz, aşk satıyoruz, küskünleri barıştırıyoruz. Doğuştan ölüme kadar çiçek hayatımızda her zaman var. Çiçeklerimizde fahiş fiyat yoktur. Biz fırsatçı değiliz. 5 liraya da demetimiz var. 50 liraya da var. 5 liraya da gül var. 12.5 liraya da gül var. Üreticilerimiz iki aydır bugüne mahsus çiçekler ürettiler. Bugün onlar da işlerini yapamazlarsa eğer biz seneye üretici arkadaş bulamayacağız.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Anneler Günü’nü bir güne değil bir haftaya yayalım hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Mayıs 2020 tarihinde saat 10 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Anneler Günü’nü bir güne değil bir haftaya yayalım haberi güncellenecektir.

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