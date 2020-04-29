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Ankara Haberleri: ANKARAY’da çevre haritası

ANKARA HABERLERİ

ANKARAY’da çevre haritası

Hürriyet Haber
29.04.2020 - 09:59 |Son Güncelleme :

Yolcuların istasyondan daha hızlı çıkabilmesi ve yer karmaşası yaşanmaması için ANKARAY istasyonlarındaki panolara çevre plan haritaları yerleştirildi.

Hürriyet Haber

Dikimevi ile AŞTİ arasında hizmet veren 11 ANKARAY istasyonuna çevredeki önemli noktaları gösteren ‘ANKARAY İstasyon Çevre Planı’ haritaları yerleştirildi. Her istasyonda 4 tane bulunan çevre planı haritasında, istasyon çevresindeki önemli noktalardan hastane, okul, üniversite ve kamu binası gibi alanlar yer alıyor. Banliyö istasyonları ile tren garı gibi ulaşım hizmeti verilen noktaların da gösterildiği haritalar ile, yolcuların, varış istasyonlarında bulunan cadde ve sokak isimlerinin dışında gidecekleri yere daha hızlı ulaşabilmeleri amaçlanıyor. Hazırlanan çevre planı haritalarının istasyondan çıkış karmaşasına son vereceğini belirten ANKARAY İşletme Müdürü Onur Özcan, “Amacımız yolcularımızın istasyonlarımızdan daha kolay tahliyesini sağlamak. Özellikle de yerli ya da yabancı yolcularımızın istasyon çıkışlarında yer-yön karmaşasını yaşamamasını sağlayarak, dışarı çıktıklarında gidecekleri istikamete daha hızlı ulaşmalarını istiyoruz” dedi.

ANKARAY’da çevre haritası

OKURLAR TALEP ETMİŞTİ

Hürriyet Ankara, Okur Yazar köşesinde bir yıl önce bugün ‘İstanbul’da var bizde yok’ manşetiyle, ANKARAY ve metro istasyonlarında bilgilendirici haritaların olmadığına dikkat çekerek okurların, bilgilendirici haritaların Ankara’daki istasyonlarda da olması gerektiği talepleriyle ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunmuştu.

ANKARAY’da çevre haritası

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ANKARAY’da çevre haritası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Nisan 2020 tarihinde saat 09 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ANKARAY’da çevre haritası haberi güncellenecektir.

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