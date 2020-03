Ankara'ya da İstanbul modeli

AK Parti, Ankara’da da İstanbul’da olduğu gibi Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi grup başkanvekilliğine belediye başkanı atadı. Partinin yeni grup başkanvekili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse oldu. Önceki gün Ankara İl Başkanlığı’nda yapılan olağanüstü grup toplantısıyla göreve başlayan Köse, ilk açıklamasını Hürriyet Ankara’ya yaptı. “Ankaralıların hakkını gözetecek şekilde 25 ilçede güçlü, vizyoner ve proaktif bir çalışma içinde olacağız” diyen Köse şunları söyledi:

ANKARALILARIN SESİ OLACAĞIZ

“Mamak Belediye Başkanlığı görevimizde bir yılı tamamlıyoruz. Aldığımız görevi sorumluluğuyla yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bir yıl tamamlanınca bazı görevlerde değişiklikler olabiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ankara İl Başkanımız bize yeni dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini uygun gördüler. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu görevi bize layık gördüğü için şükranlarımı sunuyorum. Var gücümle inşallah bugüne kadar Mamak’ta yaptığım çalışmaların bir benzerini daha güçlü bir şekilde Büyükşehir’de yapmaya devam edeceğim. Ankara halkının daha güzel bir şehirde yaşaması için gayret edeceğimi ifade etmek isterim. 18 AK Parti ve 3 MHP’li birbirinden güzel belediye başkanlarımız var. Cumhur ittifakı ile beraber Büyükşehir’deki Meclis üyelerimiz var. Hep beraber ortak akılla Ankara’nın, Ankara’da yaşayan tüm insanların sesi olacağız.

HER KURUŞUN HESABINI SORACAĞIZ

Ankaralıların hakkını gözetecek şekilde 25 ilçede güçlü, vizyoner ve proaktif bir çalışma içinde olacağız. Dünyada artık şehirler arasında rekabet var. Biz de Ankara olarak, Cumhuriyet’in başkenti olarak bu yarışın en önünde olmamız için Ankara’nın nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili vizyonumuzu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her platformda ifade ederek, inşallah yapılan her güzel işin içinde olacağız. Sevgili vatandaşlarımızın alın terinden vergileriyle ödediği, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne emanet ettiği bütçenin her bir kuruşunun heba olmaması için arkadaşlarımızla birlikte özel bir gayret sarf edeceğiz. Yapılacak israfın, ihmal ya da beceriksizlikle boşa harcanan her kuruşun da hesabını soracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar grup başkanvekilliği görevini başarıyla yapan Sayın Mümin Altunışık kardeşime de teşekkür ediyorum. Bir Ankaralı olarak işimiz gücümüz Ankara, sevdamız Ankara diyorum.”

MECLİS’E OLAĞANÜSTÜ ÇAĞRI MANSUR YAVAŞ’A TELEFON

ABB Meclisi’ni koronavirüs tedbirlerine ilişkin olağanüstü toplantıya çağırdıklarını da kaydeden Köse şöyle konuştu: “Hükümetimiz birçok tedbiri aldı, almaya da devam ediyor. Özellikle bu zor dönemde daha önce de karşılaştığımız zor dönemlerle ilgili devlet-millet birlikteliğini bu virüs karşısında da gösterip aşacağımıza ben yürekten inanıyorum. Dün (önceki gün) görevi alır almaz Büyükşehir Belediye Meclisi’ni olağanüstü toplantıya davet ettim. Bunu yazılı olarak bildirdik. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş Bey’i de telefonla aradım. Düşüncemi ifade ettim. Kendileri değerlendireceklerini söylediler. Dün (önceki gün) itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli tedbirleri açıkladı. Biz de Ankara olarak hangi katkıları verebiliriz, yeni hangi önlemleri alabiliriz, Ankara halkının sağlığı ve güvenliği için bunları tartışmak değerlendirmek ve ona uygun kararlar almak açısından bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim proaktif, vizyoner dediğimiz çalışma da bu. Ankara’da 6 milyona yakın vatandaşımız yaşıyor onların sağlığı bizim önceliğimiz. Bugün olağanüstü toplanmayacağız da ne zaman toplanacağız. İnşallah kabul görür bu çerçevede ilave tedbirler konusunda düşüncelerimizi ifade ederiz. Bu zor süreçte Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan bütün belediye başkanları ve Meclis üyeleri olarak sorumluluklarımızı yerine getirmenin gayreti içerisinde oluruz.”