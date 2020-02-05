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Ankara Haberleri: Ankara’nın nüfusu 1 yılda 135 bin 91 kişi arttı

ANKARA HABERLERİ

Ankara’nın nüfusu 1 yılda 135 bin 91 kişi arttı

Doğahan GİRİTLİOĞLU
05.02.2020 - 09:54 |Son Güncelleme :

Başkent Ankara’nın nüfusu bir yılda 135 bin 91 kişi artarak, 5 milyon 639 bin 76 kişiye ulaştı. Kentte kadınların sayısı, erkeklerin sayısından 51 bin 376 fazla çıktı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi olarak açıklanırken, İstanbul 15 milyon 519 bin 267 ile en fazla nüfusa sahip il oldu. Verilere göre; 2018 yılında 5 milyon 503 bin 985 olan Başkent nüfusu, geçtiğimiz yıl 135 bin 91 kişi artarak 5 milyon 639 bin 76’ya ulaştı ve İstanbul’un ardından en fazla nüfusa sahip ikinci il oldu.

EN ÇOK ÇORUMLU VAR

Nüfusa farklı illerde kayıtlı olup Ankara’da ikâmet edenlerin oranlarında liderliğin sahibi geçen sene olduğu gibi yine Çorum oldu. 1 milyon 625 945 Ankara iline kayıtlı vatandaşa ev sahipliği yapan Başkent’te, 423 bin 69 Çorumlu, 378 bin 678 Yozgatlı, 253 bin 993 Çankırılı, 205 bin 946 Kırıkkaleli yaşıyor. Son üç sırada ise 4 bin 764 Tekirdağlılar, 4 bin 779 Edirneliler ve 6 bin 606 ile Burdurlular yer alıyor. Ankaralıların yaşamak için tercih ettiği illerin başında ise İstanbul geliyor. 98 bin 966 Ankaralı İstanbul’da, 40 bin 703 İzmir’de, 34 bin 448 kişi Antalya’da yaşamını sürdürüyor.

KADIN SAYISI ERKEKLERDEN FAZLA

Ankara nüfusunun 2 milyon 793 bin 850’sini erkekler, 2 milyon 845 bin 226’sını kadınlar oluşturdu. 174 bin 912 yabancı uyruklu vatandaşın da yaşamak için Başkent’i tercih ettiği ortaya çıktı. Ankara nüfusunun yaş ortalaması 33.9 olarak kayıtlara geçti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara’nın nüfusu 1 yılda 135 bin 91 kişi arttı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Şubat 2020 tarihinde saat 09 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara’nın nüfusu 1 yılda 135 bin 91 kişi arttı haberi güncellenecektir.

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