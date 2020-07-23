Ankara’nın ihracatı yüzde 7.6 arttı

Video konferans yöntemiyle yapılan temmuz ayı Meclis toplantısında konuşan Özdebir, ASO üyesi 36 sanayi kuruluşunun yer aldığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması’na ilişkin verileri paylaşarak “Araştırmada, Ankara’yı ön plana çıkaran rakamlardan bir tanesi ihracat rakamları. İstanbul’da ihracat bir önceki yıla göre yüzde 14.9 azalırken, Ankara’da bir önceki yıla göre ihracatımız yüzde 7.6 artmıştır. Üretimden satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 25.76, net satışlarda 29.68 ve brüt katma değerde ise yüzde 74.74’lük bir artış olmuştur. Listede yer alan üyelerimiz üretim alanlarıyla Ankara’nın yüksek teknoloji üretme kapasitesini net bir biçimde ortaya koymuşlardır. Savunma ve havacılık sanayisinde Türkiye’nin en önemli 7 Ankara firmasının da listede yer alması Başkentimiz için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Hem verimlilik hem de 4. Sanayi devrimi anlamında büyük bir dönüşüm içinde olan Ankara, ‘Başkent’in sanayiinden, sanayinin başkentine’ hedefine adım adım ilerlemektedir” dedi.