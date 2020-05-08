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Ankara Haberleri: Ankaralılar taksilerimize güvenle binebilir

ANKARA HABERLERİ

Ankaralılar taksilerimize güvenle binebilir

Hürriyet Haber
08.05.2020 - 03:05 |Son Güncelleme :

Ankara Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası, üyesi olan taksici esnafına koronavirüs önlemleri kapsamında kolonya, el antiseptiği ve 5 adet maskeden oluşan hijyen paketi dağıtmaya başladı.

Hürriyet Haber

Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için alınan tedbirlere uyulmasının önemine vurgu yapan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) ve Ankara Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner şöyle devam etti: “Koronavirüsle mücadele kapsamında taksici esnafımızın ve dolayısı ile müşterilerinin de sağlığını korumak için hazırladığımız kolonya, el antiseptiği ve 5 adet maskeden oluşan korona hijyen paketlerimizi odamızda oluşturduğumuz bir alandan şoför esnafımıza dağıtımlarını yapmak üzere taksi durak temsilcilerimize teslim ediyoruz.

HİJYEN PLANLARI ÖN PLANDA

Ankaralılar güvenli ve huzurlu bir şekilde taksilerimize binebilirler. Artık, hem kendimizin hem de toplumun sağlığını önemseyerek, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını ön planda tutacağımız, çalışma ortam ve koşullarını iyileştirmek önceliğiyle hareket ederek çalışacağımız bir dönemdeyiz. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hareket etmeli, tedbiri elden bırakmamalıyız” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankaralılar taksilerimize güvenle binebilir hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Mayıs 2020 tarihinde saat 03 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankaralılar taksilerimize güvenle binebilir haberi güncellenecektir.

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