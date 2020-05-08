Ankaralılar taksilerimize güvenle binebilir

Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için alınan tedbirlere uyulmasının önemine vurgu yapan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) ve Ankara Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner şöyle devam etti: “Koronavirüsle mücadele kapsamında taksici esnafımızın ve dolayısı ile müşterilerinin de sağlığını korumak için hazırladığımız kolonya, el antiseptiği ve 5 adet maskeden oluşan korona hijyen paketlerimizi odamızda oluşturduğumuz bir alandan şoför esnafımıza dağıtımlarını yapmak üzere taksi durak temsilcilerimize teslim ediyoruz.
HİJYEN PLANLARI ÖN PLANDA
Ankaralılar güvenli ve huzurlu bir şekilde taksilerimize binebilirler. Artık, hem kendimizin hem de toplumun sağlığını önemseyerek, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını ön planda tutacağımız, çalışma ortam ve koşullarını iyileştirmek önceliğiyle hareket ederek çalışacağımız bir dönemdeyiz. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hareket etmeli, tedbiri elden bırakmamalıyız” dedi.
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