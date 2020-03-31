Ankara’dan 10 şehre uçulacak

17 Nisan’a kadar Esenboğa Havalimanı’ndan İzmir, Antalya, Trabzon, Van, Adana, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Malatya ve Samsun'a seferler gerçekleştirilecek. Bu seferlere bilet satışları sadece uçuşun olduğu havalimanlarından seyahat belgesine sahip yolcular yararlanabilecek.