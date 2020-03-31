Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Ankara’dan 10 şehre uçulacak

Ankara Haberleri: Ankara’dan 10 şehre uçulacak

ANKARA HABERLERİ

Ankara’dan 10 şehre uçulacak

AA
31.03.2020 - 09:37 |Son Güncelleme :

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs önlemleri kapsamında Ankara'dan 10 farklı şehre gerçekleşecek tarifeli uçuşları açıklarken, seyahat belgesine sahip olan yolcuların 4 saat önceden havalimanına gelmeleri konusunda uyarıda bulundu.

AA

17 Nisan’a kadar Esenboğa Havalimanı’ndan İzmir, Antalya, Trabzon, Van, Adana, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Malatya ve Samsun'a seferler gerçekleştirilecek. Bu seferlere bilet satışları sadece uçuşun olduğu havalimanlarından seyahat belgesine sahip yolcular yararlanabilecek. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara’dan 10 şehre uçulacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Mart 2020 tarihinde saat 09 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara’dan 10 şehre uçulacak haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Sahibi ve can dosta evde sağlık hizmeti

Sahibi ve can dosta evde sağlık hizmeti

İlçenin çiçekleri termal serada üretilecek

İlçenin çiçekleri termal serada üretilecek

Filenin yıldızı Halkbank’ın Efe’si

Filenin yıldızı Halkbank’ın Efe’si

Yüzde 84 düşüş var

Yüzde 84 düşüş var

Ankara’ya 8 baraj kazandırılacak

Ankara’ya 8 baraj kazandırılacak

Evde karantina modu

Evde karantina modu

Sinek oluşumu önlenecek

Sinek oluşumu önlenecek

4 bin aileye destek başladı

4 bin aileye destek başladı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

31 Mart 2020, Salı
  • İmsak
    05:02
  • Güneş
    06:27
  • Öğle
    12:58
  • İkindi
    16:31
  • Akşam
    19:18
  • Yatsı
    20:38
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.