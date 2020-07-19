‘Ankara’da Artık ‘Artık’ Yok’ sloganıyla başlatılan projeye katılmak isteyen işletmeler, 0312 507 22 47 numaralı telefonu arayarak yemek artıklarını verebilecek. Projeye destek veren bir işletmenin müdürü Serkan Altunkaynak, kafede sticker ve masalardaki notlarla müşterilerini bilgilendirdiklerini belirterek, “Misafirlerimizi sözlü olarak da teşvik ediyoruz. Tabaklarının içine kürdan, kağıt peçete veya yabancı bir madde koymamaları konusunda bilgilendiriyoruz. Sokak hayvanlarına yiyeceklerimizi ulaştırdığımızı öğrenen misafirlerimiz bu uygulamadan çok memnun kalıyor ve olumlu geri dönüş alıyoruz” dedi.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Ankara’da Artık ‘Artık’ Yok’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Temmuz 2020 tarihinde saat 01 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Ankara’da Artık ‘Artık’ Yok’ haberi güncellenecektir.