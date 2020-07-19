‘Ankara’da Artık ‘Artık’ Yok’ sloganıyla başlatılan projeye katılmak isteyen işletmeler, 0312 507 22 47 numaralı telefonu arayarak yemek artıklarını verebilecek. Projeye destek veren bir işletmenin müdürü Serkan Altunkaynak, kafede sticker ve masalardaki notlarla müşterilerini bilgilendirdiklerini belirterek, “Misafirlerimizi sözlü olarak da teşvik ediyoruz. Tabaklarının içine kürdan, kağıt peçete veya yabancı bir madde koymamaları konusunda bilgilendiriyoruz. Sokak hayvanlarına yiyeceklerimizi ulaştırdığımızı öğrenen misafirlerimiz bu uygulamadan çok memnun kalıyor ve olumlu geri dönüş alıyoruz” dedi.