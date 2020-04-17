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Ankara Haberleri: Ankara’da 22 firmaya 1 milyonluk ceza kesildi

ANKARA HABERLERİ

Ankara’da 22 firmaya 1 milyonluk ceza kesildi

Hürriyet Haber
17.04.2020 - 09:56 |Son Güncelleme :

Ankara’da koronavirüsle mücadele sürecini istismar eden 22 firmaya 1 milyon 8 bin lira, sosyal mesafe kurallarına uygunluk denetimlerinde ise 465 kişiye 376 bin 748 lira cezai işlem uygulandı.

Hürriyet Haber

Ankara’da, koronavirüsle mücadele sürecini istismar ederek haksız kazanç elde etmek istedikleri iddia edilen 22 firmaya, 1 milyon 8 bin lira ceza uygulandı. Vali Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüsle mücadele sürecinde her alanda gereken tedbirleri titizlikle aldıklarını belirtti.

"Bu süreci fırsat bilip halkımızın üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanların karşısındayız, vatandaşımızın yanındayız" ifadesini kullanan Şahin, vatandaşların hakkını savunmanın öncelikli görevleri olduğunu vurguladı.

Vali Şahin'in paylaşımında yer alan videoda ise bazı firmaların, koronavirüs sebebiyle kullanılması çok gerekli olan temel ihtiyaç malzemeleri gibi ürünlerde haksız fiyat artışı yaptığına işaret edildi.

Videoda, "Devletimiz, bu fırsatçılığa 'aman' vermemeye kararlı. Denetimler büyük bir titizlik içinde devam ediyor. Sosyal mesafe kurallarına uygunluk kapsamında da kontroller ve yaptırımlar sürüyor. Bu süreç içerisinde Ankara genelinde toplam 465 kişiye 376 bin 748 lira cezai işlem uygulandı" denildi. AA

 

Ankara’da 22 firmaya 1 milyonluk ceza kesildi

Denetimlere ilişkin fotoğraflar dün, Valilik’in Twitter hesabından da paylaşıldı.

TEDBİRLERE SIKI DENETİM

Ankara Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulması için il genelinde denetimlerin hassasiyetle sürdürüldüğünü açıkladı. Bu kapsamda, market ve pazar yeri gibi toplu alışverişin yapıldığı yerlerde Ankara Emniyet Müdürlüğü, Jandarma İl Komutanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı zabıta ekiplerince ortak çalışmalar yapılıyor. Vatandaşlar sosyal izolasyon konusunda uyarılıyor, mesafe kuralları ve diğer önlemler hatırlatılıyor. Marketlerin 09.00-21.00 saatleri arası hizmet vermeleri sağlanıyor. Marketlerin, çalışma saatleri, hizmet alan büyüklüğü ve içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını belirten afişleri görünür yerlere asmaları takip ediliyor. İçerideki müşteri sayısının, hizmet alanının onda biri kadar olmasına dikkat ediliyor. Maske kullanım ikazları yapılıyor ve marketlerde maskesiz şahıs bulunup bulunmadığı denetlenerek girişlerde ücretsiz maske dağıtılması uygulaması takip ediliyor. Kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem yapılıyor.

Ankara’da 22 firmaya 1 milyonluk ceza kesildi

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara’da 22 firmaya 1 milyonluk ceza kesildi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Nisan 2020 tarihinde saat 09 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara’da 22 firmaya 1 milyonluk ceza kesildi haberi güncellenecektir.

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