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Ankara Haberleri: Ankara sokaklarında korona sessizliği

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Ankara sokaklarında korona sessizliği

Fotoğraflar: Muhammed Selim KORKUTATA/AA
10.04.2020 - 00:04 |Son Güncelleme :

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara’da ‘Evde kal’ çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü. Kent sakinleri, çağrılara büyük oranda uyarak virüsün yayılmasını engellemek amacıyla, kendini evde izole ederken, dışarı çıkan bazı vatandaşların da maske takarak virüse karşı önlem aldığı görüldü.

Fotoğraflar: Muhammed Selim KORKUTATA/AA

*Kentin en kalabalık bölgesi Kızılay’da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı da sakin günler geçiriyor.

Ankara sokaklarında korona sessizliği

*Güvenpark’ta da insan yoğunluğu görülmüyor. Park güvercinlere kaldı.

Ankara sokaklarında korona sessizliği

*Normal zamanda insan yoğunluğunun fazla görüldüğü Ulus’ta, sakinlik göze çarpıyor.

Ankara sokaklarında korona sessizliği

*Ankara’nın kalabalık parklarından Kuğulu Park, en sakin günlerini geçiriyor.

Ankara sokaklarında korona sessizliği

*Salgın öncesi zamanlarda, özellikle akşam saatlerinde kent sakinlerinin vakit geçirmek için akın ettiği Seğmenler Parkı’nda da sakinlik gözlendi.

Ankara sokaklarında korona sessizliği

*Atakule ve çevresi de ıssızlığı ile dikkat çekiyor.

Ankara sokaklarında korona sessizliği

*Dışarı çıkan bazı vatandaşların da maske takarak virüse karşı önlem aldığı görüldü.

Ankara sokaklarında korona sessizliği

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara sokaklarında korona sessizliği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Nisan 2020 tarihinde saat 00 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara sokaklarında korona sessizliği haberi güncellenecektir.

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