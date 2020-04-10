Ankara sokaklarında korona sessizliği

*Kentin en kalabalık bölgesi Kızılay’da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı da sakin günler geçiriyor.
*Güvenpark’ta da insan yoğunluğu görülmüyor. Park güvercinlere kaldı.
*Normal zamanda insan yoğunluğunun fazla görüldüğü Ulus’ta, sakinlik göze çarpıyor.
*Ankara’nın kalabalık parklarından Kuğulu Park, en sakin günlerini geçiriyor.
*Salgın öncesi zamanlarda, özellikle akşam saatlerinde kent sakinlerinin vakit geçirmek için akın ettiği Seğmenler Parkı’nda da sakinlik gözlendi.
*Atakule ve çevresi de ıssızlığı ile dikkat çekiyor.
*Dışarı çıkan bazı vatandaşların da maske takarak virüse karşı önlem aldığı görüldü.
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