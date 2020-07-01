Ankara sanayisi için iş birliğine hazırız

Başkentli sanayicilerin taleplerini ve Ankara’nın sanayi üretimine yönelik sorunlarını dinleyen Başkan Yavaş, kent ekonomisini geliştirmeye yönelik çözüm önerileri hakkında istişarelerde bulundu. Sanayicilerin taleplerini dinleyerek, tek tek not alan ve her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Başkan Yavaş, Başkent sanayisinin gelişmesi ve istihdamın artması için iş birliğine hazır olduklarının altını çizerek, “Ankara’da yatırımlara ve iş gücüne katılımın artmasını sağlayan projelere öncelik vermek istiyoruz. Sanayicilerimizle ortak projelere imza atmayı arzuluyoruz” dedi.

TONU 25 DOLARA DÜŞTÜ

Pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarında Başkent’te önemli bir asfalt seferberliği başlattıklarını anlatan Başkan Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu: “OSTİM, İvedik ve Siteler gibi noktalara büyük ölçüde asfalt serildi. Bir firma daha önceki dönemde Ankara’da aşağı yukarı birkaç milyar dolarlık asfalt ihalesi almış, tonu 60 dolardan. Biz şimdi 19 firmanın girdiği açık ihaleyle aynı firmaya 25 dolardan yaptırıyoruz. İhaleye çok firma girince kırım da çok oluyor. Gelirlerimizde yüzde 70’e yakın düşme var. Buna karşılık enerjide, elektrikte bize hiçbir erteleme yapılmadı. Belediyenin gelirleri azaldı ama giderlerini hiç durdurmadılar. Tüm bunlara rağmen asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

TEMELLİ’YE ARITMA TESİSİ

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Sincan Temelli’de Başkent’in ilk konmodüler içme suyu arıtma tesisini kurdu. Uzaktan kontrol sistemi (SCADA) ile çalışan 15 bin metreküp arıtma kapasiteli tesis, yaklaşık 10 bin kişiye sağlıklı ve temiz içme suyu sağlıyor. Alcı Mahallesi’nde bulunan gecekondu önleme bölgesini besleyen Temelli İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde, Türkşerefli Barajı’ndan gelen ham su, arıtıldıktan sonra 5 bin metreküplük Yenihisar Mahallesi’ndeki su deposunda klorlanarak dinlendirilip şebekeye veriliyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayında yapımına başlanarak kısa süre önce hizmete açılan arıtma tesisi; Temelli Alcı Mahallesi, Ihlamurkent, Bayındırlık Sitesi ve Temelli Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bloklarının içme ve kullanma suyu ihtiyacını da karşılıyor.