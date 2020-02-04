Başkent’in projeleri Londra’da

Londra’da dünyaca ünlü finans kuruluşlarının temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya gelen Başkan Yavaş, alt yapıdan metroya kadar Ankara’nın gelecek vizyonunu yansıtacak öncelikli projelerini görüştü. Londra ziyaretinde Başkan Yavaş’a Ankara Sanayi Odası Başkan Yardımcıları Seyit Ardıç ve Mete Çağlayan ile Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay eşlik etti. Finans çevrelerinin yanı sıra akademisyenler, iş dünyası, Birleşik Krallık bürokratları, medya kuruluşları ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle yapılan görüşmelerde; ASO ve ATO gibi sivil toplum kuruluşları da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Başkent yatırımlarını dünyaya tanıtma fırsatı buldu. Başkan Yavaş, Chatham House (Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü) toplantısında da ‘yerel demokrasi’ konusunda bir konuşma yaptı.