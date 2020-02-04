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Ankara Haberleri: Başkent’in projeleri Londra’da

ANKARA HABERLERİ

Başkent’in projeleri Londra’da

Hürriyet Haber
04.02.2020 - 09:57 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’in yatırım olanakları ve projelerini, iş ve finans dünyasına anlatmak üzere İngiltere’ye gitti.

Hürriyet Haber

Londra’da dünyaca ünlü finans kuruluşlarının temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya gelen Başkan Yavaş, alt yapıdan metroya kadar Ankara’nın gelecek vizyonunu yansıtacak öncelikli projelerini görüştü. Londra ziyaretinde Başkan Yavaş’a Ankara Sanayi Odası Başkan Yardımcıları Seyit Ardıç ve Mete Çağlayan ile Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay eşlik etti. Finans çevrelerinin yanı sıra akademisyenler, iş dünyası, Birleşik Krallık bürokratları, medya kuruluşları ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle yapılan görüşmelerde; ASO ve ATO gibi sivil toplum kuruluşları da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Başkent yatırımlarını dünyaya tanıtma fırsatı buldu. Başkan Yavaş, Chatham House (Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü) toplantısında da ‘yerel demokrasi’ konusunda bir konuşma yaptı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Başkent’in projeleri Londra’da hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Şubat 2020 tarihinde saat 09 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Başkent’in projeleri Londra’da haberi güncellenecektir.

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