Ankara için kısıtlama geldi

Vali Vasip Şahin başkanlığında dün olağanüstü toplanan kurulun aldığı ve “Alınan tedbirlere rağmen son günlerde ilimizde COVID-19 vaka sayılarında artış olduğu, bu durumun da toplum sağlığını olumsuz yönde etkilediği” ifadesinin yer aldığı karar metnine göre yeni tedbirler şöyle:

* Açık ve kapalı alanlarda sosyal mesafeye uyulması, maske takılması ve hijyen kurallarına riayet edilmesi hususlarında vatandaşlar sık sık uyarılacak. Denetim ve kısıtlamalara uyulmasının sağlanması konularında kurumlar azami hassasiyet gösterecek.

* Daha önce durdurulmasına rağmen kararın ihlal edildiği ve taziye evleri, asker uğurlamaları gibi faaliyetlerin devam ettiği anlaşıldığından ilgili kurumlarca ek tedbirler alınacak.

* 2911 sayılı Kanun kapsamında il sınırları içinde insanların toplu olarak bir araya gelmelerine neden olabilecek her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü gibi faaliyetlerin düzenlenmesi 15 gün süreyle kısıtlanacak.

KURBANDA RANDEVULU KESİM YAPILACAK

UHK, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan satış ve kesim yerlerinde uygulanacak tedbirlere ilişkin de kararlar aldı:

* İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kurban kesim

yerlerinin günlük kesim kapasitesi 20 Temmuz’a kadar kamuoyuyla paylaşılacak. * Kesim yerlerinin girişine ve görülecek yerlere günlük randevulu kesim bilgisi yerleştirilecek. * Kesim işlemleri yoğunluğu önlemek için bayramın üç gününe eşit olarak bölünecek. * Randevu bilgileri arife dahil bayram boyunca İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu’na bildirilecek. * Kesim alanlarına hisse sahipleri dışında kimsenin gitmemesi teşvik edilecek. * Parçalama işlemini, kurbanı kesen ya da görevlendirilen kasap ya da kurban kesim elemanları yapacak. * Kurban sahiplerince yapılacak parçalama işlemlerinde ise en fazla üç kişi; maske ve 1.5 metre mesafe kuralına uyacak. * Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında; çevre ve görüntü kirliliğine neden

olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek.