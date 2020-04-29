Ankara ekonomisine 170 milyonluk nefes

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen sektörlere destek olmak, ticaret ve üretimin devamını sağlamak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) tekrar başlattığı ‘Nefes Kredisi’, Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara Sanayi Odası (ASO) üyesi KOBİ’lere de nefes aldıracak. KOBİ’ler, yıllık yüzde 7.5 faiz oranıyla, 100 Bin TL’ye kadar, ilk 8 ayı ödemesiz, kalanı 12 ay eşit taksitle toplam 20 ay vadeyle kredi kullanabilecek. Krediler, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminat desteği ile ilk etapta Denizbank kanalıyla kullandırılacak. ATO’nun kullandıracağı kredi miktarı 120 milyon, ASO’nun ki ise 50 milyon TL olacak. Salgının sektörlere etkisini azaltmak için büyük uğraş verildiğini belirten ATO Başkanı Gürsel Baran ve ASO Başkanı Nurettin Özdebir’in değerlendirmeleri şöyle:

YENİSİ İÇİN TEMAS HALİNDEYDİK

ATO Başkanı Gürsel Baran: “Koronavirüs salgını sürecinde üyelerimizin durumunu yakından takip ettik. Gerek faaliyeti duran gerekse azalan işletmelerin en büyük sorunu finansman ihtiyacıydı. Geçmiş yıllarda oda kaynaklarımızı onların asıl sahibine nefes aldırsın diye KOBİ destek kredileriyle kullandırmıştık. Yenisini devreye almak için TOBB başkanımız ve bakanlarımızla sürekli temas halindeydik. Çok şükür 27’si itibarıyla başladı, en kısa zamanda kamu bankaları da devreye girecek. Bütün çabamız bu dönemi üyelerimizin en az hasarla atlatması için. Yeniden çarkların tam döndüğü dönemi hepimiz bekliyoruz. Türkiye ekonomisinin bu süreçten başarıyla çıkacağından hiç şüphem yok.”

KATKI SAĞLAYACAK BİR ADIM ATTIK

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: “Virüsün yayılımını sınırlandırıp kontrol altına almak adına uygulanan izolasyonlar, tedarik zincirinin bozulmasına, bazı sektörlerin tamamen durmasına bazı sektörlerin de kapasitelerini azaltmalarına neden olmuştur. Birçok şirket iş yapamama sorunu ile karşı karşıyadır. En önemli nokta, firmaların üretim yapmadan ne kadar ayakta kalabilecekleridir. Reel sektörün üretime devam edebilmesi için desteklenmesi gerekmektedir. Bu süreçte biz de elimizi taşın altına koyarak, limit sınırlı da olsa üyelerimizin uygun koşullarda finansmana erişimine katkı sağlayacak bir adım attık. Umarım bu sürecin ülkemiz ve işletmelerimiz için daha az sıkıntıyla aşılmasına bir katkı sağlar.”

KİMLER NASIL BAŞVURACAK

ATO ve ASO üyesi KOBİ’ler odalarına dijital ortamda müracaat ederek faaliyet belgesi alıp Denizbank şubelerine başvurabilecek. Firmalardan kredi kullanımında maddi teminat istenmeyecek ancak şahıs işletmelerinde üçüncü şahıs kefil bulunamaması durumunda, müşterinin talebi üzerine maddi teminat istenebilecek.

LİMİTİ VE FAİZİ NE OLACAK

3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50 bin TL, 3 milyon ile 25 milyon TL arasında cirosu olan işletmeler ise azami 100 bin TL kredi kullanabilecek. Nefes Kredisi’nin faizi yıllık yüzde 7.50 olacak. Nefes Kredisi’nde bu kez limitler daha fazla işletme yararlanabilsin diye özellikle düşük tutuldu.

GERİ ÖDEME NE ZAMAN

Bu yıl anapara ve faiz ödemesi olmayacak. Kredi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödenecek. Kredinin yüzde 80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak.

HANGİ BANKALAR VERECEK

Kredi, ilk aşamada Denizbank şubeleri aracılığı ile kullanılabilecek. Yaklaşık 2 hafta sonra kamu bankaları da projeye katılacak.

Nefes Kredisi için başvurular önceki gün başladı.