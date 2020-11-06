Ankara Çayı’ndan 80 kamyon çamur

Çıkarılan çamur miktarının taşındığı kamyon sefer sayısı ise 80 oldu. Ekipler, Hatip Çayı’ndan ise yaklaşık 5 bin metreküp dip çamuru çıkardı. ASKİ yetkilileri uzun yıllardır temizlenmediği için kötü kokuya neden olan çayın temizliğine devam edildiğini söyledi.



‘ÇÖP VE ATIKLARI ATMAYIN’ UYARISI



Yetkililer vatandaşlara da çay ve kanalizasyon hatlarına atık atılmaması uyarısı yaptı. ASKİ yetkilileri, “Temizlik çalışmalarını düzenli şekilde sürdürüyoruz. Maalesef bazı vatandaşlarımız buralara çöplük mantığıyla çöp ve atıklarını atıyor. Buralara atılan çöpler de akışı engelleyerek tıkanmalara, taşmalara, kötü kokulara neden oluyor. Vatandaşlarımızı da daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.”