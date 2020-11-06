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Ankara Haberleri: Ankara Çayı’ndan 80 kamyon çamur

ANKARA HABERLERİ

Ankara Çayı’ndan 80 kamyon çamur

Murat YILMAZ
06.11.2020 - 22:30 |Son Güncelleme :

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), kötü kokuya neden olmaması için Ankara Çayı ve çayı besleyen Hatip Çayı’nda temizlik çalışması gerçekleştirdi. ASKİ ekipleri, Ankara Çayı’ndaki temizlik çalışmaları kapsamında toplamda bin 200 metreküp çamur çıkardı.

Murat YILMAZ

Çıkarılan çamur miktarının taşındığı kamyon sefer sayısı ise 80 oldu. Ekipler, Hatip Çayı’ndan ise yaklaşık 5 bin metreküp dip çamuru çıkardı. ASKİ yetkilileri uzun yıllardır temizlenmediği için kötü kokuya neden olan çayın temizliğine devam edildiğini söyledi.

‘ÇÖP VE ATIKLARI ATMAYIN’ UYARISI

Yetkililer vatandaşlara da çay ve kanalizasyon hatlarına atık atılmaması uyarısı yaptı. ASKİ yetkilileri, “Temizlik çalışmalarını düzenli şekilde sürdürüyoruz. Maalesef bazı vatandaşlarımız buralara çöplük mantığıyla çöp ve atıklarını atıyor. Buralara atılan çöpler de akışı engelleyerek tıkanmalara, taşmalara, kötü kokulara neden oluyor. Vatandaşlarımızı da daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara Çayı’ndan 80 kamyon çamur hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Kasım 2020 tarihinde saat 22 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara Çayı’ndan 80 kamyon çamur haberi güncellenecektir.

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