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Ankara Haberleri: Ankara çağrıya kulak verdi

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Ankara çağrıya kulak verdi

Rıza ÖZEL
24.03.2020 - 09:44 |Son Güncelleme :

Ankaralılar, koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan “Evde Kal” çağrısına büyük oranda kulak verdi. Anıtkabir başta olmak üzere, Ankara Kalesi, Kızılay, Ulus, Hacıbayram gibi bölgeler sessizliğe büründü.

Rıza ÖZEL

“Evde Kal” çağrısının en büyük yansıması ise Anıtkabir’de görüldü. Hafta içi günlük ortalama 10 bin, hafta sonları da 15-20 bin ziyaretçinin olduğu Anıtkabir’de koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçilerin olmaması dikkat çekti. Mozole ve Anıtkabir yerleşkesinde sadece saygı nöbeti tutan askerler yer aldı.

Ankara çağrıya kulak verdi

GÜVENPARK GÜVERCİNLERE KALDI

Kızılay’ın buluşma noktalarından biri olan Güvenpark’ın yalnızlığına güvercinler arkadaşlık etti. Meydanda daha çok bankamatiklerden para çekmek isteyen vatandaşlar objektiflere yansıdı. Başkentin yeme-içme ve sosyalleşme alanlarının başında gelen Sakarya Caddesi de sessizliğe bürünen yerlerden oldu.

Ankara çağrıya kulak verdi

ANKARA KALESİ SESSİZ SAKİN

Anadolu Medeniyetleri, Çengelhan Rahmi Koç ve Erimtan gibi önemli müzelerin ve çok sayıda yeme içme ve hediyelik eşya dükkânın yer aldığı Ankara Kalesi’nde sokakta sadece top oynayan çocuklar görüldü.

Ankara çağrıya kulak verdi

65 YAŞ UYGULAMASI YAPILDI

İçişleri Bakanlığı’nın önceki gün yayınladığı 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasını sınırlandıran genelge de hemen Ankara sokaklarında karşılığını buldu. Polis ekipleri, kimlik sorgulaması yaparak, yaş sınırlandırılması kuralını uyguladılar.

Ankara çağrıya kulak verdi

EYMİR’DE YÜRÜYÜŞ

Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların hafta sonu Eymir Gölü ve çevresinde vakit geçirdiği görüldü.

Ankara çağrıya kulak verdi

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara çağrıya kulak verdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Mart 2020 tarihinde saat 09 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara çağrıya kulak verdi haberi güncellenecektir.

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