Ankara çağrıya kulak verdi

“Evde Kal” çağrısının en büyük yansıması ise Anıtkabir’de görüldü. Hafta içi günlük ortalama 10 bin, hafta sonları da 15-20 bin ziyaretçinin olduğu Anıtkabir’de koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçilerin olmaması dikkat çekti. Mozole ve Anıtkabir yerleşkesinde sadece saygı nöbeti tutan askerler yer aldı.

GÜVENPARK GÜVERCİNLERE KALDI

Kızılay’ın buluşma noktalarından biri olan Güvenpark’ın yalnızlığına güvercinler arkadaşlık etti. Meydanda daha çok bankamatiklerden para çekmek isteyen vatandaşlar objektiflere yansıdı. Başkentin yeme-içme ve sosyalleşme alanlarının başında gelen Sakarya Caddesi de sessizliğe bürünen yerlerden oldu.

ANKARA KALESİ SESSİZ SAKİN

Anadolu Medeniyetleri, Çengelhan Rahmi Koç ve Erimtan gibi önemli müzelerin ve çok sayıda yeme içme ve hediyelik eşya dükkânın yer aldığı Ankara Kalesi’nde sokakta sadece top oynayan çocuklar görüldü.

65 YAŞ UYGULAMASI YAPILDI

İçişleri Bakanlığı’nın önceki gün yayınladığı 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasını sınırlandıran genelge de hemen Ankara sokaklarında karşılığını buldu. Polis ekipleri, kimlik sorgulaması yaparak, yaş sınırlandırılması kuralını uyguladılar.

EYMİR’DE YÜRÜYÜŞ

Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların hafta sonu Eymir Gölü ve çevresinde vakit geçirdiği görüldü.