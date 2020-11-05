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Ankara Haberleri: Ankapark’ın adı levhadan da silindi

ANKARA HABERLERİ

Ankapark’ın adı levhadan da silindi

Sedat CENİKLİ
05.11.2020 - 16:55 |Son Güncelleme :

Açıldıktan 7 ay sonra kapanan ve Büyükşehir Belediyesi’nin ekim ayında işletmecisine 30 gün içinde boşaltılması için ihtarname çektiği Ankapark yön levhalarının üzeri kapatıldı.

Sedat CENİKLİ

Zamanla rağbetin azalması nedeniyle, açıldıktan 7 ay sonra kapanan ve son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB), 30 gün içinde boşaltılması için ekim ayında işletmecisine ihtarname çektiği Wonderland Eurasia’nın (Ankapark) Anadolu Bulvarı üzerindeki yön levhalarının üzeri de kapatıldı. Kahverengi renkli yön levhalarındaki ‘Wonderland Eurasia (Ankapark)’ yazısının üzeri, gri renge boyandı.

Ankapark’ın adı levhadan da silindi

AKIBETİ İÇİN ORTAK AKIL

Akıbeti merak konusu olan Ankapark için daha önce bilgi veren ABB kaynakları; tema parkın en güzel şekilde değerlendirilmesi için ne yapılacağına sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları ve vatandaşların fikri alınarak ortak akılla karar verileceğini söylemişti.

TAHLİYE İÇİN İHTAR ÇEKİLDİ

ABB tarafından geçen ay yapılan açıklamada, şirketin 30 Nisan 2020’de ödemesi gereken 26 milyon 400 bin TL’yi ödememesi üzerine 90 günlük fesih ihtarı çekildiği; buna rağmen ödeme yapılmadığı için de ikinci ihtarın çekildiği ve 30 gün içinde tahliye edilmemesi haline kaymakamlık yolu ile tahliyenin sağlanacağı duyurulmuştu.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankapark’ın adı levhadan da silindi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Kasım 2020 tarihinde saat 16 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankapark’ın adı levhadan da silindi haberi güncellenecektir.

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