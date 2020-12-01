Anıt ağaç alanı milli park olmalı

Nallıhan Sarıçalı Dağı’ndaki 700-800 yıllık ağaçların, ‘Açık hava ağaç müzesi’ özelliği taşıdığına dikkat çeken AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, buranın milli park yapılması için yoğun bir çaba gösterdiklerini ancak tabiat parkı olabileceği yanıtı aldıklarını söyledi. Birçok mesire alanının da uygun olmadığı halde tabiat parkı ilan edildiğini ve sıradanlaştığını ifade eden Ceylan, “Böylesine önemli bir alanın milli park yapılmayarak tabiat parkı yapılmak istenmesine anlam veremedim” dedi. Ceylan şunları kaydetti:

KORUMA STATÜSÜ İÇİN GİRİŞİM

“Buranın milli park koruma statüsüne kavuşturulması için girişimlerde bulunduk. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından bir rapor hazırlandı. Bin 32 hektarlık alanın koruma statüsüne kavuşturulması için Orman Genel Müdürlüğü’nden (OGM) izin talebinde bulunuldu. Fakat OGM, ‘talep edilen sahanın 370.31 hektarlık kısmında odun üretimine uygun orman bulunduğu için geriye kalan 661.69 hektarlık alanda ancak koruma statüsüne alınması için izin verilebileceği’ şeklinde görüş verdi. Bin hektardan küçük sahalar milli park yapılamayacağı için ancak tabiat parkı olabileceği bildirildi. Böylesine önemli bir alanın milli park yapılmayarak tabiat parkı yapılmak istenmesine anlam veremedim.

KARŞI ÇIKMAK ANLAŞILIR DEĞİL

Birçok mesire alanı uygun olmadığı halde tabiat parkı ilan ediliyor ve buralar sıradanlaşıyor. Çok miktarda özellik arz eden ve korunması gereken alan olmasından dolayı buranın milli park olmasını bekliyoruz. Nallıhan ormanları yaklaşık 122 bin hektar. İzin vermek istemedikleri 370,31 hektarlık alan, 122 bin hektar ormanın ancak binde 35’i kadar, yani yüzde 0.35 alana tekabül ediyor. Maalesef, ormanları sadece oduna dayalı üretim olarak gören anlayış, birçok yerde mili park yapılanmasına karşı çıkarak gelecek kuşaklara hiç olmazsa ormanların yüzde beşinin olduğu gibi korunarak bırakılmasına müsaade etmiyor. Ama buranın milli park yapılması için gayretlerimiz devam ediyor.”

AÇIK HAVA CANLI AĞAÇ MÜZESİ

Ankaralıları ve doğaseverleri Sarıçalı Dağı’ndaki anıt ağaçları görmeye davet eden Ceylan, “Nallıhan Sarıçalı Dağı, bin 740 metre rakım ile bölgenin en yüksek dağı. Kuzeydoğu tarafında ve eteklerinde yol olmadığı için uzun bir tırmanıştan sonra ancak ulaşılabiliyor. 700-800 yaşlarında 600 civarında; karaçam, meşe, ardıç, fındık ağaçları var. Türkiye’de nadir bulunan ormanlardan biri olan Sarıçalı Dağı’nı tüm doğa tutkunları görmeli. Olağanüstü çapta anıt ağaçları barındırması, onlarca bitki çeşidinin bulunması ve önemli bir mağaraya da ev sahipliği yapmasından dolayı açık hava canlı ağaç müzesi özelliğine sahip” bilgisini verdi.



Nevzat Ceylan, TBMM’de birlikte görev yaptığı AK Parti Ankara milletvekilleri Orhan Yeğin, Asuman Erdoğan ve Zeynep Yıldız ile birlikte geçtiğimiz günlerde Sarıçalı Dağı’ndaki anıt ağaçları gezdi.