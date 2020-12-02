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Ankara Haberleri: Anahtar kelime erişilebilirlik

ANKARA HABERLERİ

Anahtar kelime erişilebilirlik

Sedat CENİKLİ-Doğahan GİRİTLİOĞLU
02.12.2020 - 23:30 |Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, engelli vatandaşlara ‘Kentte öncelikli çözüm bekleyen sorunlarınız neler’ diye sordu. Engelli vatandaşlar, günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini şöyle sıraladı.

Sedat CENİKLİ-Doğahan GİRİTLİOĞLU

KALDIRIMLAR İŞGAL EDİLİYOR

Anahtar kelime erişilebilirlik

Aktif Görme Engelliler Derneği (AKTİFGÖR) Başkanı Şerafettin Hasanoğlu: “Bizim için en önemli unsur erişilebilirlik. Maalesef erişilebilirlik standardımız, Türk Standartları Enstitüsü’nün belirlediği kriterlere de Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne de uygun değil. Çünkü kaldırım üstü kent mobilyaları plansız yerleştiriliyor. Panolar, aydınlatma direkleri, levhalar, büfeler, ağaç çukurları, duraklar vesaire gibi faktörler, birçok noktada kaldırımı işgal edecek şekilde yerleştiriliyor. Öncelikle bunun çözülmesi lazım. Diğer yandan yürüyen merdiven ve asansörlerin de verimli çalışması gerekiyor.

VATANDAŞ EMPATİ YAPMALI

Bir de bunun vatandaş kısmı var. Araçlarını kaldırım üzerine park edenler, yaya yoluna taşacak şekilde tezgâh açan vatandaş biraz empati yapmalı. İşte bu noktada da halkın bilinçlendirilmesi için görev yine yerel yönetimlere düşüyor. Toplu taşımadaki monitörlerden, cadde sokaklardaki billboard, panolardan görsel materyaller kullanılarak insanlara engelli haklarıyla ilgili mesajlar verilmeli. Biz, herkese ulaşma noktasında biraz zayıf kalıyoruz. Tüm bu problemlerimizi yerel yönetimlere aktardık. Önceki yıllara göre iletişimimiz daha kuvvetli, somut adımlar atılmasını bekliyoruz.

Anahtar kelime erişilebilirlik

YOLLARIN UYGUN OLMASI GEREKİYOR

Engelliler Konfederasyonu Ankara İl Engelli Meclis Başkanı Veysi Sayın: “Özel halk otobüsleri, engelli yolcu almaktan kaçınıyorlar. EGO otobüslerinde de engelli rampası olması yetmiyor. Engelli bir kişinin o rampaya ulaşması için ilerleyeceği yolun da engellilerin kullanabileceği şekilde olması gerekiyor. Çoğu engelli kaldırımdan geçip otobüsün engelli rampasına ulaşamıyor. Metroda ulaşım sağlayan engelli asansörlerini de etkin kullanamıyoruz. Ya bozuk oluyorlar ya da engelliler haricinden kişiler kullanıyor. Bunların bizim kullanımımıza 7/24 hazır olması gerekiyor.

Anahtar kelime erişilebilirlik

YAPMIŞ OLMAK İÇİN YAPILMAMALI

Şehir genelinde akülü veya tekerlekli sandalyeye uygun tuvalet ve lavabo bulmakta oldukça zorlanıyoruz. Engelli parkı levhası takmak yeterli değil. Bu park alanının sadece engelliler tarafından kullanılmasını sağlamak lazım. ‘İnsanlar yasak olmasına karşın park ediyor’ düşüncesi yeterli değil. Engelli parkının düzenli olarak kontrol edilmesi lazım. Bizlere sağlanacak kolaylıklar ‘engellileri düşündük ve yaptık‘ değil yaptık ve uygulanıyor‘ mantığıyla hayata geçirilmeli.

ŞEFFAF MASKE KULLANILABİLİR

Zihinsel engelliler farklı sorunlarla karşılaşıyor. Bir kuruma gidildiğinde danışmada yardımcı olabilecek ve onu anlayacak kimse yok. Belediyeler ve kamu kurumlarında bu sorun çok yaşanıyor. Pandemi dönemi herkes virüsten korunmak için maske takıyor. Ancak işaret diliyle konuşan insanlar dudak hareketleriyle söylediklerimizi anlayabiliyor. İşitme engellileri ilgilendirebilecek kurumlarda şeffaf maske kullanılabilir.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Anahtar kelime erişilebilirlik hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Aralık 2020 tarihinde saat 23 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Anahtar kelime erişilebilirlik haberi güncellenecektir.

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