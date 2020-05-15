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Ankara Haberleri: Amatör bahçıvanlara çevrim içi rehber

ANKARA HABERLERİ

Amatör bahçıvanlara çevrim içi rehber

Hürriyet Haber
15.05.2020 - 00:03 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle evlerinde kalan ve bu süreyi bitki yetiştirerek değerlendiren Ankaralılar için çevrim içi bir rehber hazırladı. ‘Pratik Bahçıvanlık Rehberi’nde; süs bitkilerinden, sebze meyve yetiştiriciliğine kadar 16 ayrı bölümde pratik bilgiler yer alıyor.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve balkonunda, bahçesinde bitki yetiştirerek zaman geçiren vatandaşlar için ‘Pratik Bahçıvanlık Rehberi’ hazırladı. Online olarak yayınlanan rehberde; amatör veya profesyonel olarak toprakla uğraşan vatandaşlara bitki yetiştiriciliğiyle ilgili pratik bilgiler sunuluyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te çevresel değerlere sahip çıkmak istediklerinin altını çizerek, “Çevre ve Peyzaj Akademisi öncülüğünde hazırlanan pratik bahçıvanlık rehberinden yararlanarak siz değerli vatandaşlarımızın da kendi yaşam alanlarınızda yapacağınız uygulamalarla Başkentimizin yeşil alan bütünlüğüne katkı sağlayacağınıza inanıyoruz. Ankara’yı dünya başkentleriyle yarışır hale getirmek için hep birlikte çalışacağız” dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş ise ‘Pratik Bahçıvanlık Rehberi’ ile ilgili şu bilgileri verdi:

Amatör bahçıvanlara çevrim içi rehber

ABB’NİN İNTERNET SİTESİNDEN ULAŞILIYOR

Koronavirüs salgınıyla uğraştığımız bu günlerde vatandaşlarımızın evlerinde canları sıkılıyor. Biz de bu sıkıntıyı biraz olsun hafifletmek için uzman arkadaşlarımızla 16 fasiküllük bir rehber hazırladık. Bu rehberimizi şimdilik online (ankara.bel.tr) olarak yayınladık. Vatandaşlarımız bu rehberde; iç mekanlarda, balkonlarında, teraslarında ve bahçelerinde yetiştirebilecekleri süs bitkileri, sebzeler, meyveler, ıtri ve tıbbi bitkilere yönelik bilgiler bulacak. Bu bitkilerin nasıl yetiştirileceği ve bakımları hakkında bilgilere kolaylıkla ulaşabilecek. Birçok püf noktasının anlatıldığı rehberde, toprakla vakit geçirenler için özel bir rehber hazırlamaya çalıştık. Umarım vatandaşlarımız beğenir.”

REKREASYON VE MESİRE ALANLARINDA HAŞERE TEMİZLİĞİ

Amatör bahçıvanlara çevrim içi rehber

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent’in dört bir yanında sinek ve haşerelere karşı mücadelesini sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELPLAS ekipleri, haşerelerin yoğun olarak bulunduğu çöp konteynerleri, kanalizasyon, rögar kapakları, dere yatakları, göletler ve rekreasyon alanlarında ilaçlama çalışması yapıyor. Kent genelinde 228 personel, 34 piyade ekibi ve 23 araç üstü son teknoloji makineler kullanarak yürütülen çalışmalar, Başkentlilerin yaz aylarında en çok ziyaret ettiği Göksu, Mogan, Altınpark, Dikmen Vadisi, Harikalar Diyarı, Mavi Göl başta olmak üzere rekreasyon ve mesire alanlarımda gerçekleştiriliyor. İlaçlama çalışmalarında ekolojik dengeyi bozmayan ve doğadaki diğer canlılara zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.

Amatör bahçıvanlara çevrim içi rehber

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Amatör bahçıvanlara çevrim içi rehber hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Mayıs 2020 tarihinde saat 00 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Amatör bahçıvanlara çevrim içi rehber haberi güncellenecektir.

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