Amatör bahçıvanlara çevrim içi rehber

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve balkonunda, bahçesinde bitki yetiştirerek zaman geçiren vatandaşlar için ‘Pratik Bahçıvanlık Rehberi’ hazırladı. Online olarak yayınlanan rehberde; amatör veya profesyonel olarak toprakla uğraşan vatandaşlara bitki yetiştiriciliğiyle ilgili pratik bilgiler sunuluyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te çevresel değerlere sahip çıkmak istediklerinin altını çizerek, “Çevre ve Peyzaj Akademisi öncülüğünde hazırlanan pratik bahçıvanlık rehberinden yararlanarak siz değerli vatandaşlarımızın da kendi yaşam alanlarınızda yapacağınız uygulamalarla Başkentimizin yeşil alan bütünlüğüne katkı sağlayacağınıza inanıyoruz. Ankara’yı dünya başkentleriyle yarışır hale getirmek için hep birlikte çalışacağız” dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş ise ‘Pratik Bahçıvanlık Rehberi’ ile ilgili şu bilgileri verdi:

ABB’NİN İNTERNET SİTESİNDEN ULAŞILIYOR

“Koronavirüs salgınıyla uğraştığımız bu günlerde vatandaşlarımızın evlerinde canları sıkılıyor. Biz de bu sıkıntıyı biraz olsun hafifletmek için uzman arkadaşlarımızla 16 fasiküllük bir rehber hazırladık. Bu rehberimizi şimdilik online (ankara.bel.tr) olarak yayınladık. Vatandaşlarımız bu rehberde; iç mekanlarda, balkonlarında, teraslarında ve bahçelerinde yetiştirebilecekleri süs bitkileri, sebzeler, meyveler, ıtri ve tıbbi bitkilere yönelik bilgiler bulacak. Bu bitkilerin nasıl yetiştirileceği ve bakımları hakkında bilgilere kolaylıkla ulaşabilecek. Birçok püf noktasının anlatıldığı rehberde, toprakla vakit geçirenler için özel bir rehber hazırlamaya çalıştık. Umarım vatandaşlarımız beğenir.”

REKREASYON VE MESİRE ALANLARINDA HAŞERE TEMİZLİĞİ







Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent’in dört bir yanında sinek ve haşerelere karşı mücadelesini sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELPLAS ekipleri, haşerelerin yoğun olarak bulunduğu çöp konteynerleri, kanalizasyon, rögar kapakları, dere yatakları, göletler ve rekreasyon alanlarında ilaçlama çalışması yapıyor. Kent genelinde 228 personel, 34 piyade ekibi ve 23 araç üstü son teknoloji makineler kullanarak yürütülen çalışmalar, Başkentlilerin yaz aylarında en çok ziyaret ettiği Göksu, Mogan, Altınpark, Dikmen Vadisi, Harikalar Diyarı, Mavi Göl başta olmak üzere rekreasyon ve mesire alanlarımda gerçekleştiriliyor. İlaçlama çalışmalarında ekolojik dengeyi bozmayan ve doğadaki diğer canlılara zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.