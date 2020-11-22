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Ankara Haberleri: Altyapıya neşter

ANKARA HABERLERİ

Altyapıya neşter

Hürriyet Haber
22.11.2020 - 16:23 |Son Güncelleme :

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi(ASKİ) Genel Müdürlüğü, Mamak ilçesinin altyapı sorununu çözmek için ‘içme suyu hattı ve altyapı’ çalışması başlattı. Geniş kapsamlı çalışmanın ayrıntıları şöyle:

Hürriyet Haber

* Ekipler, yağmur suyu ve atık su hatlarını birbirinden ayırmak amacıyla 7/24 imalat çalışması gerçekleştiriyor.

Altyapıya neşter
* Yıllar içinde deforme olan, deplasesi(yeri değiştirilmesi) gereken ya da yıllarca akarak dereyi kirleten hatlar için 3 bin 350 metrelik atık su hat imalatı yapılıyor.

Altyapıya neşter
* Yoğun yağmurlarda su baskını yaşanan binalar ve sokak içleri için 4 bin 100 metrelik yağmur suyu hattı imalatı da yapılıyor.

Altyapıya neşter
* Ortalama haftada bir patlak veren ve yenilenmesi zorunlu hale gelen içme suyu hatlarına da müdahale ediliyor.

Altyapıya neşter
* Hatip Çayı’nı da yakın markaja alan ASKİ Genel Müdürlüğü, içi balçık ve pislikle dolan derede temizlik çalışması yapıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Altyapıya neşter hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Kasım 2020 tarihinde saat 16 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Altyapıya neşter haberi güncellenecektir.

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