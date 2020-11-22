Altyapıya neşter

* Ekipler, yağmur suyu ve atık su hatlarını birbirinden ayırmak amacıyla 7/24 imalat çalışması gerçekleştiriyor.
* Yıllar içinde deforme olan, deplasesi(yeri değiştirilmesi) gereken ya da yıllarca akarak dereyi kirleten hatlar için 3 bin 350 metrelik atık su hat imalatı yapılıyor.
* Yoğun yağmurlarda su baskını yaşanan binalar ve sokak içleri için 4 bin 100 metrelik yağmur suyu hattı imalatı da yapılıyor.
* Ortalama haftada bir patlak veren ve yenilenmesi zorunlu hale gelen içme suyu hatlarına da müdahale ediliyor.
* Hatip Çayı’nı da yakın markaja alan ASKİ Genel Müdürlüğü, içi balçık ve pislikle dolan derede temizlik çalışması yapıyor.
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