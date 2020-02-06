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Ankara Haberleri: Altyapı yenileniyor kesintiler olacak tanker hizmet verecek

ANKARA HABERLERİ

Altyapı yenileniyor kesintiler olacak tanker hizmet verecek

Murat YILMAZ
06.02.2020 - 15:58 |Son Güncelleme :

Altındağ’da son günlerde gündeme gelen ASKİ’nin tankerle su dağıtımı görüntülerinin ardından ASKİ Genel Müdürlüğü’nden bir açıklama geldi. Altyapı çalışmalarının devam edeceğini belirten ASKİ yetkilileri, bu sürede planlı su kesintilerinin olacağını, vatandaşların ihtiyacını karşılamak için de su tankerleri ile hizmet vermeye devam edileceğini kaydetti. ASKİ’nin konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Murat YILMAZ

“Bilindiği üzere Altındağ ilçemiz Ankara’nın en eski yerleşim yeri olup, mevcut içme suyu ve kanalizasyon hatları çok eskidir. Hatta 70-80 yıl öncesine ait içme suyu hatları (font boru) bulunmaktadır. Ayrıca, Altındağ’da başlayan kentsel dönüşüm projeleri ve buna bağlı olarak yoğun yapılaşmadan dolayı artan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik yatırım programı dahilinde yeni iletim ve şebeke hatları yapılmaktadır.

2019’DA 50 KİLOMETRE HAT DÖŞENDİ

Yıllardır ertelenen ve yapılmamış muhtelif çaplardaki yaklaşık 50 kilometre içme suyu iletim ve şebeke hattı, 2019 yılı içinde döşenmiştir. Yapılacak altyapı çalışmaları, 2020 yılı içerisinde de devam edecektir. Dolayısı ile yeni yapılacak bu hatların mevcut sisteme entegre olması için planlı su kesintileri de olacaktır. Çalışmanın yapılacağı bölgede yaşayan vatandaşlarımız önceden bilgilendirilerek planlı su kesintileri yapılırken, vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için su tankerleri ile hizmet vermeye devam edilecektir. Altındağ’da son yaşanan su kesintisinden de Altındağ ilçesinin tamamı değil sadece Kale Mahallesi’nin bir kısmı etkilenmiştir.”

AK PARTİLİ ŞAHİN ELEŞTİRMİŞTİ

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin geçtiğimiz günlerde ASKİ’nin Altındağ’da Ankara Kalesi’nin girişinde tankerle mahalle sakinlerine su dağıtmasını eleştirmişti. Twitter hesabından fotoğrafları paylaşan Şahin, “İşte CHP belediyeciliği! Altındağ’ın birçok mahallesinde günlerdir su yok. Kış günü Ankaralılara reva mı bu Mansur Yavaş?” ifadelerini kullanmıştı.

Altyapı yenileniyor kesintiler olacak tanker hizmet verecek

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Altyapı yenileniyor kesintiler olacak tanker hizmet verecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Şubat 2020 tarihinde saat 15 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Altyapı yenileniyor kesintiler olacak tanker hizmet verecek haberi güncellenecektir.

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