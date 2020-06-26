Altınköy’den binicilik keyfi

Altındağ Belediyesi, Altınköy Açık Hava Müzesi içerisinde, at manejini hizmete açtı. Maneje Altınköy’de olduğu gibi çivi çakılmadan yapılan, geleneksel ahşap konaklar yerleştirdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankaralıları tesiste biniciliğe davet etti. At manejinin, çok özel bir yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Balcı şunları söyledi:

2’Sİ PONY 8 AT BULUNUYOR

“Altındağlı vatandaşlarımızı atlarla tanıştırmak, çocuklarımıza atları sevdirmek, hem spor hem de hobi olarak atlarla yakından ilgilenilmesini sağlamak için bu tesisi hizmete açtık. 10 ahırda, şu anda 2’si pony olarak adlandırılan küçük at olmak üzere, toplam 8 atımız bulunuyor.

UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE

Her yaştan vatandaşımız uzman eğitmenler eşliğinde burada biniş deneyimi yaşayabilirler. At binmek çok faydalı bir spor olmasının yanı sıra, tarihimiz açısından da önemli bir gelenek. Ata binmek bizim ata sporumuz. Atlarla tarihimiz kadar eski olan birlikteliğimizi, kültürümüzü burada sürdürmek istiyoruz. İnsanı fiziken ve ruhen tedavi eden bu spor ile bütün Ankaralıların tanışmasını diliyoruz.”

AHŞAP OLARAK TASARLANDI

Manejin Altınköy’ün yapısına uygun olarak ahşap olarak tasarlandığını aktaran Balcı, “Bölgeye de, Altınköy Açık Hava Müzesi’nde olduğu gibi çivi çakılmadan yapılan, geleneksel ahşap konaklar yerleştirdik. Ahşap konaklarda kahvaltı yapılabilecek, ailecek yemek yenebilecek restoranlar olarak hizmet vermeye başladı. Aileler çocuklarıyla gelip, hem kahvaltı yapabilir hem de çocuklarına at binme deneyimi yaşatabilirler” diye konuştu.